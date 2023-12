Football : Antoine Griezmann veut finir sa carrière européenne à l’Atlético avant de rejoindre une destination bien précise

Antoine Griezmann, actuel co-meilleur buteur de l’histoire de l’Atlético de Madrid, a confié qu’il voudrait finir sa carrière européenne chez les Colchoneros avant de partir ailleurs.

On en sait plus sur l’avenir d’Antoine Griezmann. L’attaquant français, en pleine forme avec l’Atlético de Madrid, compte bien y terminer sa carrière européenne, comme il l’a annoncé ce mardi 26 décembre dans un entretien à AS.

«L'Atlético sera presque à 100% mon dernier club en Europe, a expliqué celui qui est parti au FC Barcelone entre 2019 et 2021 avant de revenir dans la capitale espagnole. C'est là où je veux être, là où je suis le plus heureux et ici, je suis chez moi.»

«Grizou», lié à l'Atlético de Madrid jusqu'en juin 2026, a confirmé son envie de rejoindre ensuite les Etats-Unis. «Au-delà de l'Europe, ce que j'aimerais plus tard, c'est la MLS (championnat américain), je l'ai toujours reconnu», a confirmé celui qui était arrivé à l'Atlético en 2014 après sa formation et ses débuts pro à la Real Sociedad.

Depuis le 19 décembre dernier et son doublé contre Getafe, le champion du monde 2018 avec l’équipe de France (et vice-champion du monde 2022) est le co-meilleur buteur de l’histoire du club avec Luis Aragones (174 buts). Il devrait donc très prochainement devenir l'unique meilleur buteur. Et pouvoir partir en légende.