Michael Schumacher : 10 ans après son terrible accident, ce que l'on sait de l'état de santé de l'ancien champion de Formule 1

Il y a dix ans, le 29 décembre 2013, Michael Schumacher, septuple champion du monde de Formule 1, a été victime d'un terrible accident de ski. Depuis, l'état de santé du «Baron rouge» est toujours sujet à interrogations.

C'est un triste anniversaire. Ce vendredi 29 décembre 2023, cela fera dix ans que Michael Schumacher a été victime d'un grave accident de ski à Méribel. Depuis tout ce temps, le secret sur son état de santé est toujours bien gardé.

Pour rappel, alors qu’il était à peine retraité, Michael Schumacher, septuple champion du monde de Formule 1, avait violemment chuté sur un rocher, la tête la première, lors d’une séance de ski dans les Alpes.

Victime d’un traumatisme crânien, son pronostic vital était engagé et il était resté plongé dans le coma durant plusieurs mois. Une fois transporté en Suisse en 2014, plusieurs sources affirmaient que le champion de F1 avait été sorti de son coma et qu'il était désormais dans un état végétatif chez lui.

La situation est compliquée

Mais depuis, silence radio. Ses proches s’assurent qu’aucune information ne soit divulguée. «Nous avons envisagé la question d’un rapport sur la santé de Michael et si cela pouvait être la bonne solution, avait confié Felix Damm, son avocat, il y a quelques mois dans un entretien accordé au média allemand LTO. Le choix de ne pas en publier a finalement été fait, en raison des nombreuses mises à jour qu’il aurait fallu diffuser ensuite. De plus, aucun retour en arrière n’aurait été possible.»

Ce que l’on sait, c’est qu'aux côtés de sa famille et sa femme Corinna, le «Baron rouge» (son surnom à l’époque de Ferrari) continue de se battre pour s’en sortir. Mais la situation est compliquée puisque son cerveau aurait été sévèrement touché, ce qui lui aurait causé des problèmes neurologiques. «On est ensemble à la maison. Il suit des traitements. On fait tout pour améliorer son état et lui faire sentir notre famille, notre lien», avait confié sa femme.

Sa femme a interdit les visites

Il y a quinze jours, c’est Jean Todt, son ancien patron chez Ferrari et grand ami de «Schumi», qui avait donné quelques nouvelles. «Michael est là, donc il ne me manque pas. Ce n’est plus le Michael d’avant. Il est différent et est magnifiquement encadré par sa femme et ses enfants qui le protègent, a-t-il confié à L’Équipe. Sa vie est différente et j’ai le privilège de pouvoir partager des moments avec lui. C’est tout ce qu’il y a à dire. Malheureusement, le destin l’a frappé il y a dix ans et ce n’est plus le Michael qu’on connaissait en F1.»

Jean Todt est d’ailleurs l’un des seuls à pouvoir rendre visite à Michael Schumacher. Sa femme a en effet interdit les visites. Ces derniers jours, à l’approche de ce triste anniversaire, c’est son frère Ralf, ancien pilote de F1 également, qui a donné quelques nouvelles sur sa santé. «Michael a eu beaucoup de chance tout au long de sa vie. Mais ensuite, il y a eu ce tragique accident. Heureusement, les avancées médicales et scientifiques offrent de nombreuses opportunités. Même si plus rien n’est comme avant», a-t-il indiqué à Bild.

Depuis son terrible accident, c’est son fils Mick qui a pris le relais sur les circuits. S’il n’a pas connu une franche réussite en Formule 1 avec Haas, celui qui a été couvé par Ferrari chez les jeunes (champion de Formule 2 en 2020), il va découvrir la saison prochaine le WEC, le championnat d’endurance avec Alpine et disputera d’ailleurs les 24 Heures du Mans. Comme son père en 1991.