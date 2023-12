Président, DJ, acteur X… Les 10 reconversions les plus improbables des footballeurs

Que deviennent les footballeurs après leur carrière ? Si certains décident de rester dans le monde du ballon rond et choisissent d’épouser un rôle d’entraîneurs ou directeurs sportifs, d’autres ont choisi une voix plus originale.

George Weah (Libéria)

Alfaqui / Icon Sport

Ancien joueur du PSG et de l’AC Milan, l’ancien Ballon d’Or George Weah a décidé de devenir président du Libéria et il y est parvenu en accédant au pouvoir en 2018. Il a été battu en 2023 et quittera son poste en janvier 2024. Son fils, Thimoty est joueur de football. Il porte les couleurs des Etats-Unis.

Faustino Asprilla (Colombie)

Icon Sport

Ancien attaquant colombien, notamment passé par Newcastle et Parme, Faustino Asprilla a lancé une gamme de préservatifs nommée «Condoms Tino».

Gaizka Mendieta (Espagne)

Icon Sport

Gaizka Mendieta, ancienne gloire espagnole de Valence ou encore de la Lazio Rome et du FC Barcelone, est désormais DJ.

Stéphane Guivarc'h (France)

Icon Sport

En France, la reconversion la plus connue reste celle de Stéphane Guivarc’h. Champion du monde 1998 avec l’équipe de France et ancien attaquant de l’AJ Auxerre, il est commercial pour une entreprise de piscines.

Tim Wiese (allemagne)

MIS / Icon Sport

Ancien gardien du Werder Brème et de la sélection allemande, Tim Wiese a décidé de continuer les sauts. Mais terminés ceux dans les cages de but, il a choisi de devenir catcheur professionnel pour la WWE.

Ilhan Mansiz (Turquie)

Pixsell / Icon Sport

Troisième de la Coupe du monde 2002 avec la Turquie, Ilhan Mansiz s’est lancé dans le patinage artistique avec son épouse. Il a même tenté de se qualifier, sans réussite, pour les JO d’hiver de Sotchi en 2014.

Arjan de Zeeuw (Pays-Bas)

BPI / Icon Sport

Après sa retraite en 2009, Arjan De Zeeuw, qui a principalement évolué en Premier League, a commencé à travailler comme détective d'investigation à Alkmaar se spécialisant dans la médecine légale.

Jonathan De Falco (Belgique)

Jonathan De Falco, défenseur belge qui a dû mettre un terme à sa carrière précipitamment, a choisi de se lancer dans le porno gay et est donc devenu acteur X.

Peter Knowles (Angleterre)

Ancien joueur en Angleterre, Peter Knowles, fils d’un ancien international de rugby et frère d’un footballeur pro, a arrêté sa carrière à l'âge de 24 ans, pour devenir témoin de Jéhovah.

Fabio Coentrao (Portugal)

Global Imagens / Icon Sport

Ancien international portugais, Fabio Coentrao, passé par le Real Madrid entre autres, s'est reconverti dans le secteur de la pêche.