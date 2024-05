Premier League : Manchester City sacré champion d’Angleterre pour la 4e fois consécutive

Après son succès, ce dimanche, contre West Ham (3-1), Manchester City a été sacré champion d’Angleterre pour la 4e fois consécutive. Une première dans l’Histoire de la Premier League.

Ils ont écrit l’Histoire. Manchester City et Pep Guardiola ont été sacrés champions d’Angleterre, ce dimanche, pour la 4e fois consécutive devant Arsenal après leur succès à domicile contre West Ham (3-1). Une performance jamais réalisée dans toute l’Histoire de la Premier League. En tête du classement avec deux points d’avance sur Arsenal avant le coup d’envoi, les Citizens avaient leur destin en main pour continuer de régner sur le championnat d’Angleterre. Et le suspense n’a pas duré très longtemps sur la pelouse de l’Etihad Stadium.

Kyle Walker soulève le 4ème titre de Premier League consécutif de Manchester City ! #MCIWHU | #PremierLeague pic.twitter.com/cIYGkyFbUb — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) May 19, 2024

Elu meilleur joueur de la saison quelques heures avant la rencontre, Phil Foden a mené Manchester City vers le 10e titre de son existence dès les premières minutes avec une frappe sublime en pleine lucarne (2e). L’international anglais a récidivé un quart d’heure plus tard pour entériner les minces espoirs des Gunners (18e). Si Mohammed Kudus a réduit l’écart d’un magnifique retourné acrobatique en fin de première période et relancé un semblant de suspense (42e), Rodri a scellé le succès du club du nord de l’Angleterre et le sort de la saison outre-Manche.

La victoire d’Arsenal, qui a renversé Arsenal (2-1) et qui devait espérer une contre-performance de City, n’a rien changé et Manchester City a soulevé son 17e trophée sous la houlette de Pep Guardiola, arrivé en 2016. Et ce n’est peut-être pas fini pour cette saison, car les Citizens disputeront la finale de la Coupe d’Angleterre dans une semaine contre son Manchester United.

Derrière City et Arsenal, Liverpool, qui a battu Wolverhampton (2-0), a terminé à la 3e place, devant Aston Villa et Tottenham, et offert une dernière victoire à Jürgen Klopp, qui a dirigé sa dernière rencontre à la tête des Reds. Une bonne manière de partir la tête haute pour l’entraîneur allemand.