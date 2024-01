Affaire Luis Rubiales : la joueuse espagnole Jennifer Hermoso entendue aujourd’hui par un juge

La joueuse espagnole Jennifer Hermoso doit être entendue, ce mardi, par le juge en charge de l’affaire Luis Rubiales, et du baiser à son encontre à l’issue de la finale de la Coupe du monde féminine en août dernier.

Jennifer Hermoso a rendez-vous avec la justice. La joueuse espagnole doit être entendue, ce mardi, par le juge en charge de l’affaire Luis Rubiales et du baiser de l’ancien président de la Fédération espagnole de football, à l’issue de la finale de la Coupe du monde féminine en Australie en août dernier. Initialement prévue le 28 novembre dernier, son audition avait été décalée en raison notamment de problèmes d’agenda soulevés par l'avocate de Luis Rubiales.

«Victime d'un acte impulsif et sexiste»

Le 20 août dernier, quelques minutes après le sacre de la «Roja» féminine à Sydney, le dirigeant, âgé de 46 ans, avait embrassé Jennifer Hermoso sur la bouche. Ce geste avait provoqué l'indignation et un énorme scandale aussi bien en Espagne qu’à travers le monde. Pour sa défense, Luis Rubiales a toujours affirmé que ce baiser était «consenti». Mais cette version a été démentie par Jenni Hermoso, qui s’est dit avoir été «victime (...) d'un acte impulsif et sexiste, déplacé et sans aucun consentement» de sa part.

Sous la pression, Luis Rubiales a fini par démissionner de son poste le 10 septembre, se disant victime d’une «campagne disproportionnée», et a été suspendu trois ans de toute activité liée au football par la Fifa.

Il a également été inculpé pour «agression sexuelle» par la justice espagnole dans cette affaire, et s’est vu interdire d’approcher à moins de 200 mètres de l’attaquante, qui est devenue un symbole mondial dans la lutte pour l’égalité homme-femme. Il est aussi poursuivi pour «coercition» en raison des pressions qu’il aurait exercées sur Jenni Hermoso et son entourage afin qu’elle modifie ses déclarations.