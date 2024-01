«Je suis fier de moi» : retour gagnant après un an d’absence pour Rafael Nadal à Brisbane

Pour son grand retour sur le circuit en simple, après près d’un an d’absence, Rafael Nadal a dominé l’Autrichien Dominic Thiem, ce mardi, au 1er tour du tournoi de Brisbane (7-5, 6-1).

Retour gagnant et convaincant pour Rafael Nadal. Pour son premier match sur le circuit en simple depuis près d’un an et sa blessure au psoas iliaque contractée à l’Open d’Australie, l’Espagnol a aisément dominé l’Autichien Dominic Thiem, ce mardi, au 1er tour du tournoi de Brisbane, en 1h29 (7-5, 6-1). Après un premier set accroché, l’homme aux 22 titres du Grand Chelem, retombé au 672e rang mondial, a déroulé dans la seconde manche pour s’imposer devant un public acquis à sa cause.

Game, set & match Nadal





The moment @RafaelNadal defeated Thiem in his comeback match!#BrisbaneTennis pic.twitter.com/qRTnw7pajA — Tennis TV (@TennisTV) January 2, 2024

Une victoire forcément au goût particulier pour le Majorquin, qui revenait un peu dans l’inconnu après une si longue absence. Et elle est d’autant plus spéciale qu’avec ce 10690 succès de sa carrière, il est entré encore un peu plus dans l’histoire du tennis. Il a dépassé lvan Lendl (1.068 victoires) et est devenu le 4e joueur avec le plus de victoires sur le circuit derrière Jimmy Connors (1.274 victoires), Roger Federer (1.251 victoires) et Novak Djokovic (1.088 victoires).

«C’était une journée très émouvante et importante pour moi. Je sors de l’année la plus difficile de ma carrière. Il a fallu se battre énormément pour jouer devant ce public incroyable», a confié, sur le court, le «taureau de Manacor», ravi de son niveau de jeu. «Le niveau auquel j’ai pu jouer est très positif, je suis fier de moi, de toute mon équipe, de tout ce que l’on a pu faire pour en arriver là», a-t-il ajouté.

Au prochain tour, Rafael Nadal sera opposé au vainqueur de la rencontre entre le Russe Aslan Karatsev et l’Australien Jason Kuble. Deux joueurs qu’il n’a encore jamais affronté au cours de sa riche carrière.