NBA, tennis, football… Les 10 blessures les plus incroyables dans le sport

L’inimaginable blessure de Victor Wembanyama dans la nuit de samedi à dimanche avant un match NBA a réveillé les souvenirs des blessures les plus improbables de l’histoire. Voici le Top 10.

Victor Wembanyama (NBA)

Ce samedi 23 décembre, lors de l’échauffement d’avant-match San Antonio-Dallas, sur un tir en cours totalement anodin, Victor Wembanyama a vu sa cheville droite tourner sur le pied d'un ramasseur de balles des Mavericks. «C'était un incident fou, de toute ma carrière, je n’avais jamais vu quelqu’un se blesser comme ça, a réagi après la rencontre Gregg Popovich, l'entraîneur des Spurs depuis 28 saisons. Si vous regardez la vidéo, vous y croyez à peine.»

Yannick Noah (tennis)

En 1989, Yannick Noah, à quelques semaines de disputer le tournoi de Paris-Bercy, se fait un barbecue entre amis. Pour l’allumer, le tennisman choisit de… l’essence. Conséquence, le dernier vainqueur homme de Roland-Garros se brûle douloureusement. «Je me suis retrouvé dans mon jardin avec plein de flammes autour de moi, je me suis vu brûler vif, se souvient-il. C'était douloureux, j'ai eu très peur, mais dans mon malheur, j'ai eu beaucoup de chance. Ça va bien maintenant que j'ai un barbecue électronique.»

Philippe Mexès (football)

En novembre 2013, Philippe Mexès, alors qu'il évolue à l'AC Milan, s’offre une séance bronzage dans une cabine à UV. Sauf que le défenseur central, international tricolore, y reste un peu trop longtemps et va se retrouver avec une inflammation de l’œil. Il sera forfait quelques matchs.

Johan Retief (rugby)

Pendant la Coupe du monde de rugby 2023 en France, Johan Retief, joueur de la Namibie, a été mordu au torse par une araignée. Une morsure qui s’est infectée et l’a privé du dernier match de groupe de sa sélection, contre l’Uruguay. «C‘est quelque chose que nous ne pouvions pas prévoir, a confié Chrysander Botha, entraîneur des trois-quarts namibiens. Johan est très malchanceux et nous sommes déçus, car c’est un joueur qui compte beaucoup pour nous puisqu’il peut jouer numéro 4 (deuxième ligne) et en troisième ligne.»

Tony Parker (NBA)

Quelques semaines avant les Jeux Olympiques de Londres de 2012, Tony Parker est en boîte de nuit à New York, à proximité des rappeurs Drake et Chris Brown. Les deux hommes se bagarrent pour Rihanna. «Ils ont commencé à balancer des bouteilles partout. J'ai cherché à protéger ma copine et c'est moi qui ai tout pris», a raconté le meneur de jeu de l’équipe de France. Blessé à l'œil, le Spurs disputera le tournoi olympique avec des lunettes de protection.

Thomas Levet (golf)

En 2011, pour célébrer son titre à l'Open de France en 2011, le golfeur français Thomas Levet décide de sauter dans une mare d'eau. Mais son geste n'est pas maîtrisé et il se brise le péroné à la réception.

Lionel Letizi (football)

Alors gardien du PSG, Lionel Letizi se bloque le dos en décembre 2002. Jusqu’ici rien d’anormal… le problème, c’est que la blessure s’est faite au moment de ramasser une pièce de Scrabble lors d’une partie avec Laurent Leroy et Jérôme Alonzo, à la veille d’un match à Rennes.

Julien Benneteau (tennis)

Avant l’Open d'Australie 2011, Julien Benneteau va au restaurant japonais avec Nicolas Mahut. Mais en voulant utiliser les baguettes, le tennisman français va se blesser à un tendon de la main et doit déclarer forfait pour la compétition et se fait même opérer.

Younousse Sankharé (football)

Younousse Sankharé, qui évoluait à Bordeaux en 2019 a manqué trois rencontres de Ligue 1 «après une intervention médicale privée - des implants de barbe - qui a entraîné des complications et de la fièvre», explique alors Sud Ouest.

Darren Barnard (football)

En 1999, alors qu’il joue à Barnsley, l’Anglais Darren Barnard se fait une rupture des ligaments croisés en glissant sur une flaque d’urine laissée par son chiot, Zak, au milieu de la cuisine.