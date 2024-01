OM : pourquoi le Marseillais François Mughe refuse-t-il de participer à la CAN avec le Cameroun ?

Convoqué avec le Cameroun par Rigobert Song pour la CAN 2024 (13 janvier-11 février), l’attaquant de l’OM François Mughe aurait décidé de refuser de participer à la compétition et de rester à Marseille, selon L’Equipe et plusieurs médias camerounais.

L’OM plutôt que la CAN. Alors qu’il a été retenu avec le Cameroun pour la Coupe d’Afrique des Nations (13 janvier-11 février), François Mughe aurait décidé de décliner la convocation du sélectionneur Rigobert Song et refusé de participer à la compétition, selon L'Equipe et plusieurs médias camerounais. Présent à la reprise de l’OM, le jeune attaquant (19 ans), qui ne compte encore aucune sélection avec les Lions indomptables, préférerait rester à Marseille.

un temps de jeu plus conséquent ?

Car avec les absences d’Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr (Sénégal), Amine Harit et Azzedine Ounahi (Maroc), convoqués avec leur sélection respective, le numéro 24 olympien, qui n’a disputé que sept matchs dont deux comme titulaire toutes compétitions confondues, estime qu’il pourrait avoir un temps de jeu un peu plus conséquent. Il pourrait saisir cette occasion pour se montrer aux yeux de son entraîneur Gennaro Gattuso, et se faire sa place dans le secteur offensif phocéen, qui sera amoindri. Même si le joueur, qui a récemment prolongé son contrat jusqu’en 2028, n’aurait reçu aucune garantie en ce sens.

Reste à connaître la position de la Fédération camerounaise sur ce dossier. Si elle le souhaite, elle a la possibilité de saisir la Fifa et de demander la suspension de François Mughe le temps de la participation du Cameroun à cette CAN. Mais, par le passé, la Fécafoot n’a jamais demandé à sanctionner des joueurs qui avaient fait un choix similaire.

François Mughe pourrait donc être à la disposition de l’OM, qui sera opposé à Thionville, ce week-end, en 32e de finale de la Coupe de France, avant de recevoir Strasbourg en Ligue 1 (12 janvier).