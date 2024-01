⁠NBA : qui sont les deux Français en tête des prédictions pour la Draft 2024 ?

Selon une projection de la Draft NBA 2024 réalisée par ESPN, deux basketteurs français pourraient être sélectionnés aux deux premières places, lors de la loterie prévue le 27 juin prochain.

Deux noms à garder en tête à six mois de la prochaine Draft de la NBA. Le dernier classement réalisé par le très sérieux Jonathan Givony, analyste de classe mondiale pour ESPN et spécialisé dans les futurs choix de la loterie de la NBA, deux Français seraient en bonne posture pour être en tête de la Draft 2024, et ainsi succéder à Victor Wembanyama : Alexandre Sarr et Zaccharie Risacher.

Annoncé en première position, Alexandre Sarr est peu connu du public français : l’intérieur de 18 ans, issu d’une famille de basketteurs (son frère Olivier Sarr évolue au Thunder d’Oklahoma City), a rejoint le centre de formation du Real Madrid à l’âge de 14 ans, avant de rejoindre les États-Unis, au sein d’un championnat amateur.

Après deux saisons intéressantes où les premiers analystes ont remarqué son jeu complet, ainsi que d’excellentes capacités physiques, le natif de Gironde s’est envolé pour la NBL en Australie. Un championnat de qualité dans lequel le Français ne cesse de progresser face à des joueurs plus expérimentés.

Alex Sarr, our new projected No. 1 pick, plays a compact, efficient role for Perth, with plenty of freedom to demonstrate his versatile skill set pushing off the glass, as a facilitator, making shots dynamically, and showing excellent footwork and touch as a finisher. pic.twitter.com/BsHtCB7GCT — Jonathan Givony (@DraftExpress) January 2, 2024

Un tandem Sarr-Risacher en numéros 1 et 2 ?

Le deuxième Français évoqué par les spécialistes de la Draft NBA est l’un des joueurs les plus observés de la Betclic Élite : Zaccharie Risacher. Né en Espagne à Malaga, où son père Stéphane Risacher (124 sélections en Équipe de France) évoluait, l’ailier de 18 ans a fait ses débuts sur les parquets de basketball à l’Élan Chalon dès l’âge de 3 ans, avant d’évoluer dans divers clubs de la région lyonnaise de ses 7 à 15 ans. C’est à cet âge qu’il intègre ensuite le centre de formation de l’ASVEL, lui permettant rapidement d’engranger quelques minutes par match avec l’effectif professionnel.

Mais déçu par son temps de jeu, Zaccharie Risacher est finalement prêté à la JL Bourg-en-Bresse à l’été 2023 : une révélation pour l’ailier, qui est rapidement devenu une des têtes d’affiche de l’équipe de l’Ain… et du championnat, avec une sélection pour le All Star Game 2023.

Le premier All Star Game de Zaccharie Risacher





14 PTS, 6 PDS, 4 RBDS et 21 D'ÉVAL #ASG2023 @JLBourgBasket pic.twitter.com/h124TavNrO — LNB (@LNBofficiel) January 2, 2024

Jugé comme étant polyvalent, avec une capacité à créer de l’espace sur le parquet, mais également attaquer l’espace adverse et défendre plusieurs postes, celui qui pourrait être l’un des plus jeunes candidats à la Draft NBA 2024 fait partie des joueurs les plus convoités par les franchises américaines.

Tidjane Salaün, un troisième Français dans le top 10 ?

Un autre joueur du championnat de France est également pressenti très haut pour la future loterie de la Grande Ligue : Tidjane Salaün. Assez discret, le jeune joueur de Cholet a explosé ses dernières semaines, permettant à son équipe d’engranger de précieuses victoires en Coupe d’Europe.

Tidjane Salaun, now projected as the No. 6 pick, had an outstanding December, shooting 17/25 for 3. The 6'10, 18-year-old looks increasingly comfortable on both ends, locking up defensively and showing impressive shot-making; hitting stepback, pullup, and deep spot-up 3s. pic.twitter.com/YWlxmts0a4 — Jonathan Givony (@DraftExpress) January 2, 2024

De quoi lui permettre d’être projeté à une potentielle 6e place lors de la Draft NBA, selon les spécialistes. Un classement qui pourrait évoluer dans le bon sens, comme dans le mauvais.