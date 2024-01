NBA : le dunk imposant de Ja Morant sur Victor Wembanyama (vidéo)

Le duel entre Ja Morant et Victor Wembanyama dans la nuit du 3 janvier a tourné en faveur de l'Américain, auteur de 26 points et d'un dunk sur le Français des San Antonio Spurs.

C'était l'une des confrontations les plus attendues de la saison en NBA. Si la rencontre entre les Memphis Grizzlies et les San Antonio Spurs a tourné en faveur de la franchise du Tennessee (106-98) ce mercredi 3 janvier, tous les regards étaient rivés sur le duel entre le Français Victor Wembanyama et l'Américain Ja Morant.

Un duel en hauteur dans lequel le petit (1,88m) meneur des Grizzlies s'est illustré avec un dunk sur le très grand (2,24m) joueur des Spurs.

left right lemme see you do it @JaMorant pic.twitter.com/GEcAsxF5dm — Memphis Grizzlies (@memgrizz) January 3, 2024

Sur l'action, la rapidité et l'efficacité du «cross» de Ja Morant ont fait la différence face à la taille de Wemby, tombé dans le piège de l'Américain et en retard pour tenter de contrer le meneur explosif de la franchise du Tennessee, pour le plus grand plaisir du public présent au FedEx Forum de Memphis.

Une nouvelle performance solide de «Wemby» malgré la défaite

De son côté, Victor Wembanyama s'est également offert un autre joli moment fort face à Ja Morant, avec un contre par-derrière dès les premières secondes de la rencontre.

Wemby block party early in Memphis!





Spurs-Grizzlies | Live on the NBA App

https://t.co/WfH3FJ6tZs pic.twitter.com/Vw6Gzmx0Pl — NBA (@NBA) January 3, 2024

Ja Morant, de retour sur les parquets de la NBA après 25 matchs de suspension pour être apparu sur Instagram avec une arme à feu, a inscrit 26 points et délivré 10 passes décisives, tandis que «Wemby» a marqué 20 points et a contré 4 tirs en 26 minutes.