Coupe de France : l'OM se sort du piège de Thionville, Lyon facile contre Pontarlier, Monaco élimine Lens

L'OM s'est qualifié pour les 16es de finale de la Coupe de France en se sortant du piège de Thionville-Lusitanos, club de National 3 (0-1), ce dimanche. De leur côté, Lyon a facilement battu Pontarlier (0-3) et Monaco a été éliminé Lens.

Marseille avait la pression mais a fait le job. Le club olympien s’est évité une première crise d’après-fêtes en ce début d’année 2024 en allant battre le club amateur au stade Saint-Symphorien de Metz par la plus petite des marges, 1-0.

Tristement habitué à se faire éliminer par des équipes de divisions inférieures en Coupe de France (Carquefou, Andrézieux ou encore Cannet), l’OM a cette fois-ci était très appliqué et sérieux. Si à la pause, le score était de 0-0, les hommes de Gennaro Gattuso, très diminués avec les départs nombreux départs pour la CAN 2023 (Mbemba, Ounahi, Harit entre autres), ont ensuite accéléré en seconde période. Pierre-Emerick Aubamayeng a inscrit l’unique but de la partie peu après l’heure de jeu (62e) pour permettre aux Marseillais d’être présents en 16es de finale.

Rennes et Le Havre qualifiés

Des seizièmes que verra également Lyon. L’OL s'est qualifié p en battant Pontarlier (3 à 0 dimanche à Besançon. 15e de Ligue 1, le club rhodanien, qui reste sur une série de quatre victoires consécutives sans prendre le moindre but avec comme entraîneur Pierre Sage, commence bien l’année. Rayan Cherki, Ainsley Maitland-Niles et Alexandre Lacazette ont inscrit les buts.

De son côté, Monaco est sorti vainqueur du premier choc de l'année et le seul de ce week-end de Coupe de France, contre Lens à l'issue des tirs au but (2-2, 6 t. a. b. à 5). Au bout du suspense et dans le froid, les Monégasques ont finalement remporté un match qu'ils menaient 2 à 0 avant de subir une remontée rageuse des Lensois.

Dans les derbies normand et breton, Le Havre et Rennes ont respectivement battu Caen (2-1) et Guingamp (2-0), pensionnaires de Ligue 2.