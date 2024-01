Rugby : un ancien joueur de Narbonne et Perpignan décède à l'âge de 43 ans

L’ancien demi d’ouverture Cédric Rosalen, qui a notamment évolué à Narbonne et Perpignan, est décédé, ce mardi, à l’âge de 43 ans. Il a succombé à une embolie pulmonaire.

Le rugby français est en deuil. Cédric Rosalen, passé notamment par Narbonne, Perpignan ou encore Montauban, est décédé, ce mardi, à l’âge de 43 ans. L’ancien demi d’ouverture a succombé à une embolie pulmonaire.

Formé à Narbonne, où il a passé la majeure partie de sa carrière, Cédric Rosalen avait terminé meilleur réalisateur du Top 14 lors de la saison 2005-2006. En novembre 2006, il avait également inscrit à lui seul 32 points lors d’un match remporté contre Montauban (37-33). Son record a tenu près de quinze ans avant d’être battu en février 2021 par le demi d’ouverture argentin de Castres Benjamin Urdapilleta (33 points), face à Montpellier.

L'USAP a eu la grande tristesse d’apprendre la disparition de Cédric Rosalen, ancien joueur du club.





L'ensemble du club présente ses plus sincères condoléances à la famille, aux amis et à ses proches pic.twitter.com/ZrOSzmPZTo — USAP (@usap_officiel) January 9, 2024

Finaliste du Challenge européen en 2001, Cédric Rosalen a également porté les couleurs de Perpignan pendant une saison avant de rejoindre Montauban (2008-2010), et de mettre un terme à sa carrière en 2011, après une ultime saison à Carcassonne. Il était ensuite devenu entraîneur au niveau amateur, dirigeant pendant neuf ans Gruissan puis Corbières XV, qu’il a fait monter en R1 la saison dernière.

«La LNR a appris avec une grande tristesse le décès de Cédric Rosalen, qui avait illuminé de son talent les terrains de TOP 14, dont il avait été meilleur marqueur, et de PRO D2, que ce soit à Narbonne, Perpignan, Montauban ou Carcassonne. Sa vista au pied était sans égal et il laisse un grand vide dans le monde du rugby français», a posté la Ligue nationale de rugby, adressant «ses plus sincères condoléances à sa famille et à tous ses proches.»