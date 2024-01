CAN 2024 - «Nous aurions tous pu être morts» : l’avion de la Gambie obligé de faire demi-tour après une perte d’oxygène

L’avion de la sélection de la Gambie, qui prenait la direction de la Côte d’Ivoire en vue de la CAN 2024, a été contraint de faire demi-tour après une perte d’oxygène ce mercredi.

Grosse frayeur pour la Gambie. Ce mercredi, la sélection des Scorpions a vécu un moment très inquiétant en prenant l’avion pour se rendre en Côte d’Ivoire pour y disputer la Coupe d’Afrique des nations. Quelques minutes après le décollage, une panne d’oxygène a eu lieu dans le cockpit.

«Nous aurions tous pu être morts. Nous nous sommes tous endormis rapidement, moi y compris, a lâché Tom Saintfiet, le sélectionneur belge de la Gambie à Het Niewsbad. J’ai fait de courts rêves sur la façon dont ma vie se déroulait, vraiment.»

Les joueurs encore marqués

«Au bout de neuf minutes, le pilote a décidé de faire demi-tour car il n’y avait pas d’alimentation en oxygène. Certains joueurs ne se sont pas réveillés immédiatement après l’atterrissage, a détaillé le technicien au média belge. Nous avons failli être intoxiqués au monoxyde de carbone. Encore une demi-heure de vol et nous serions tous morts.»

Les joueurs de la Gambie, qui ont effectué ce vol sur un avion de la compagnie Air Côte d'Ivoire, étaient encore marqués par cet incident mercredi soir. Un sentiment partagé par Saidy Janko, joueur des Young Boys de Berne, dans un message publié sur les réseaux sociaux.

«Dès que nous sommes entrés dans le petit avion qui avait été loué pour nous, nous avons senti une immense chaleur qui nous faisait transpirer à grosses gouttes, a-t-il indiqué sur les réseaux sociaux. Le personnel nous rassuré en disant que l’air conditionné fonctionnerait une fois dans le ciel. Cette chaleur inhumaine s'est ensuite mêlée au manque d'oxygène et de nombreuses personnes ont eu des maux de tête et des vertiges. Certains se sont même évanouis après le décollage. [...] Sans un demi-tour et atterrissage forcé à Banjul, les conséquences auraient pu être bien pires!»

La Gambie, qui va disputer la deuxième CAN de son histoire, a été placée dans le groupe C en compagnie du Sénégal, tenant du titre, du Cameroun et de la Guinée. Ils affronteront d’ailleurs les Sénégalais lundi (15h).