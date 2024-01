CAN 2024 : combien y a-t-il de sélectionneurs français ?

La CAN 2024, qui se déroule du samedi 13 janvier au dimanche 11 février, verra quelques sélectionneurs français être présents. Les voici.

Ils seront trois à briguer la couronne de champion d’Afrique. Trois sélectionneurs français vont en effet officier durant la CAN 2024, la 34e édition de la Coupe d’Afrique des nations, qui s'ouvre ce samedi 13 janvier.

Le premier et celui qui aura sûrement le plus de pression est Jean-Louis Gasset. L’ancien adjoint éternel de Laurent Blanc (Bordeaux, PSG notamment) est désormais le sélectionneur de la Côte d’Ivoire qui évoluera à domicile lors de cette CAN.

Plusieurs bi-nationaux

Le deuxième est Hubert Velud qui est à la tête du Burkina Faso. Le technicien de 64 ans est un habitué du continent africain puisqu’avant les Etalons Noirs, il a déjà officié sur les bancs du Togo, des clubs marocains d’Agadir et El Jadida ou encore du TP Mazembe (RD Congo) et de plusieurs clubs algériens.

Enfin, il y aura Sébastien Desabre à la tête de la RD Congo. Il s’agira de sa deuxième CAN puisqu’en 2019, il était à la tête de l’Ouganda.

A noter qu’il y aura plusieurs bi-nationaux aussi sur les bancs comme Walid Regragui (Maroc), Djamel Belmadi (Algérie), Aliou Cissé (Sénégal) ou encore Amir Abdou (Comores).