NBA : l’incroyable panier au buzzer de Damian Lillard pour offrir la victoire à Milwaukee (vidéo)

Damian Lillard a permis aux Bucks de Milwaukee de remporter un match à suspens face aux Sacramento Kings (143-142 a.p.), dans la nuit de dimanche à lundi, en NBA, grâce à un ultime panier au buzzer.

Il a remis les pendules à l’heure. Dans une rencontre NBA à sensation entre les Kings et les Bucks, Damian Lillard a sorti le grand jeu pour offrir au buzzer la victoire à Milwaukee contre Sacramento (143-142 a.p.).

Si l’intérieur lituanien Domantas Sabonis a sorti le grand jeu pour les Kings, avec un triple double (21 pts, 13 rbds et 15 passes), l'homme du match s'appelle bien Damian Lillard. Auteur de 29 points, soit deux unités de plus que Giannis Antetokounmpo, la recrue de Milwaukee a en effet inscrit le panier à trois points de la victoire. Un véritable «Dame Time» comme il est coutume de dire.

