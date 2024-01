«J’aurai un peu l’avantage de jouer à Paris» : Victor Wembanyama heureux de revenir en France avec la NBA

Alors que le NBA Paris Game 2024 accueille ce jeudi soir Cleveland-Brooklyn, en 2025, ce sont les San Antonio Spurs de Victor Wembanyama qui devraient être de la partie. Et le principal intéressé est forcément aux anges.

Au lendemain de l’annonce selon laquelle les San Antonio Spurs sont pressentis pour disputer le NBA Paris Game 2025, Victor Wembanyama a été interrogé. Et celui qui a réalisé le premier triple-double de sa carrière contre Detroit (16 pts, 12 rbds, 10 asts) est très heureux.

«Si cela se produit, je me sentirai incroyablement chanceux. Ce serait clairement spécial. Je suppose que ça nous donnera une sorte d'avantage du terrain, a expliqué Wemby. Ce sera probablement l'un des matchs les plus intenses et les plus précieux de ma vie, si toutefois ça arrive.»

Adam Silver n'a pas encore confirmé

Le «commissioner» de la NBA, Adam Silver, présent dans la capitale française, n’a pas formellement confirmé que la franchise du premier Français à avoir été drafté en première position dans l'histoire de la Ligue serait du voyage l’an prochain à Paris.

«Nous ne pouvons pas le confirmer mais nous travaillons à faire venir les San Antonio Spurs ici, a déclaré mercredi le patron de la NBA. Victor nous en a parlé directement. Il aimerait vivre ce match. Nous adorerions l'amener ici avec San Antonio.»

En attendant, après Charlotte-Milwaukee en janvier 2020 et Detroit-Chicago l'an passé, ce sont les Cavaliers et les Nets qui s'affronteront jeudi à Bercy, dans un match entre deux équipes à la lutte pour une qualification pour les play-offs dans la conférence Est (Cleveland est 7e, Brooklyn est 10e).