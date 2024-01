CAN 2024 : quelles sont les températures en Côte d’Ivoire ?

La CAN 2024, qui se déroule actuellement en Côte d’Ivoire, affiche des températures très élevées notamment lors des rencontres disputées en plein après-midi.

Il n’aura pas fallu attendre pour que l’horaire de certains matchs et notamment celui de 14h (15h heure française) ne fasse parler dans les rangs des joueurs et des sélectionneurs dans cette CAN 2024. Les températures trop élevées gênent beaucoup les organismes.

Avec des températures entre 32°C et 38°C à l'ombre, sans oublier le très fort taux d’humidité notamment dans les villes comme San Pedro, il est très compliqué pour les joueurs d’évoluer dans des conditions optimales.

«c'est la CAN, pas la Ligue des Champions»

«Je lance un appel à la CAF pour regarder un peu mieux les horaires, c’est difficile de jouer à 14h», a lâché Aliou Cissé, sélectionneur du Sénégal

«Je l'ai déjà dit, il fait très chaud en Afrique. Mais c'est la CAN, pas la Ligue des Champions ni la Coupe d'Europe. C'est le continent africain et il nous faut s'adapter à ses conditions. Mais il est clair qu'aucun médecin ne préconiserait un match à 14h. On s'adapte puisqu'on a essayé de caler nos entraînements à cette heure-là. Mais il est difficile de jouer au football à 14h», a confié Cissé. Si à 18h (17h heure locale), la chaleur est toujours bien présente en Côte d’Ivoire, les joueurs arrivent un peu mieux à s’acclimater.

«Bien sûr on préfère jouer à 19h quand le soleil se couche, mais je ne suis pas le genre d’entraîneur à me plaindre, a confié le sélectionneur de la Gambie. Il faut jouer intelligemment, ne pas gaspiller les courses. Je ne crains pas la chaleur», a-t-il expliqué. Heureusement, l’horaire de 15h (14h heure locale) prendra fin après la deuxième journée de la phase de poules.