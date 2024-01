Rugby : jugé pour agression raciste, l’international français Bastien Chalureau sera fixé sur son sort ce mardi

La cour d’appel de Toulouse doit rendre sa décision, ce mardi, dans l’affaire de l’international français Bastien Chalureau, jugé pour agression raciste.

Les violences commises par Bastien Chalureau étaient-elles racistes ? La cour d’appel de Toulouse doit se prononcer et rendre sa décision, ce mardi, dans l’affaire de l’international français (7 sélections), qui a comparu le 14 novembre dernier pour des «violences commises en raison de la race ou de l’ethnie». En première instance, le joueur de rugby (31 ans) avait été condamné à six mois de prison avec sursis. Et lors de son procès en appel, l’avocat général a requis une peine de huit mois de prisons avec sursis.

«Je n'ai jamais eu un propos déplacé»

Les faits, qui avaient ressurgi au moment de la Coupe du monde organisée en France, remontent à quatre ans en arrière. En janvier 2020, lorsqu’il évoluait à Toulouse, le deuxième ligne avait agressé deux hommes, dont l’ancien rugbyman Yannick Larguet, au sortir d’une soirée alcoolisée. Ce dernier affirme avoir été interpellé et traité de «bougnoule» avant d’être frappé violemment par le désormais joueur de Montpellier.

Si Bastien Chalureau, qui a indiqué avoir trop bu, a reconnu les violences commises à l’encontre de l’ancien joueur, qui était accompagné par Nassim Arif ce soir-là, il a toujours nié les insultes racistes. «Je ne suis pas raciste», a clamé à plusieurs reprises Bastien Chalureau, qui s’était présentait à la barre en novembre dernier. «Je n'ai jamais eu un propos déplacé envers quiconque, j'ai travaillé sur moi avec un psychologue, j'ai changé mon hygiène de vie», avait-il affirmé.

La décision de la cour d’appel de Toulouse, attendue en début d’après-midi, pourrait avoir une incidence sur la suite de sa carrière. Avec le XV de France comme en club.