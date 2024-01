PSG : les tenus excentriques de Layvin Kurzawa et Hugo Ekitike à la Fashion Week

Les deux joueurs du PSG Laywin Kurzawa et Hugo Ekitike ont assisté, mardi soir, au défilé Louis Vuitton à la Fashion Week de Paris dans des tenus pour le moins excentriques.

Ils se sont fait remarquer. Pas sur le terrain, mais à la Fashion Week. Très peu utilisés depuis le début de la saison par le PSG, Layvin Kurzawa et Hugo Ekitike, accompagnés de leur coéquipier Warren Zaïre-Emery, ont assisté, mardi soir, à la troisième présentation de la star de la chanson Pharell Williams pour Louis Vuitton. Et les deux joueurs du club parisien ne sont pas passés inaperçus avec des tenus très excentriques.

Habitué à assister à ce genre de défilé, Layvin Kurzawa est apparu avec des lunettes de soleil entourées de perles particulièrement étonnantes et était vêtu d’un costume bleu avec des motifs à fleurs.

La tenue d’Hugo Ekitike était encore plus étonnante et «flashy». L’attaquant avait misé sur une paire de lunettes de soleil rouges avec un pull et une veste en fourrure rose fluo. Son pantalon de couleur beige était plus classique. De son côté, Warren Zaïre-Emery était vêtu d'une tenue beaucoup plus sombre avec une veste de la marque de luxe, sans accessoire excentrique.

Layvin Kurzawa et Hugo Ekitike, qui n’entrent pas dans les plans de leur entraîneur Luis Enrique, n’ont quasiment pas joué depuis le début de la saison et pourraient être amenés à quitter le PSG pendant le mercato d’hiver, qui ferme ses portes le 31 janvier prochain.