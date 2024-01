Coupe de France : pourquoi le PSG ne compte-t-il pas laisser sa part de recettes à Orléans ?

Opposé à Orléans, ce samedi soir, en 16e de finale de la Coupe de France, le PSG n’aurait pas l’intention de laisser sa part de recettes au club de National.

7.801 places et pas une de plus. Comme à chaque fois qu’un club reçoit le PSG, le Stade de la source, qui bénéficiera d’une tribune supplémentaire installée pour l’occasion, sera complet, samedi soir, pour le 16e de finale de la Coupe de France entre Orléans et le club de la capitale. Malgré une politique tarifaire élevée, avec des prix fixés entre 60 et 100 euros, les billets se sont vendus comme des petits pains, certains supporters ayant même attendus plusieurs heures dans la nuit de mardi à mercredi pour obtenir un des précieux sésames mise en vente.

La rencontre boycottée par les supporters parisiens

Et cette rencontre est une belle occasion de reflouer ses caisses pour la formation qui évolue en National, sous le coup d’une rétrogradation en National 2 à titre conservatoire de la part de la DNCG, en attendant un éventuel rachat, même si Paris n’aurait pas l’intention de reverser sa part de recettes à son adversaire, selon L’Equipe. Pour la simple et bonne raison que l’USO est un club professionnel, au contraire de l’US Revel que les Parisiens ont éliminé au tour précédent.

Mais peut-être aussi en raison du prix des places réservées aux supporters parisiens, fixées à 60 euros. Face à ce tarif jugé «trop cher», le champion de France a décidé de faire un geste et de financer à hauteur de 50% les 1.500 places allouées à ses fans en les mettant en vente à 30 euros. Le Collectif Ultra Paris a néanmoins décidé de boycotter la rencontre.

«Il n’est pas tolérable de pratiquer de tels tarifs, 60 euros en parcage visiteurs, quand en Ligue 1, c’est 10 euros. (…) Les supporters ne sont pas destinés à renflouer les caisses d’un club à la gestion hasardeuse. Nous appelons l’ensemble des supporters parisiens à boycotter le déplacement de samedi», a écrit le CUP dans un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux.