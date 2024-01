NBA : le dunk stratosphérique d'Anthony Edwards (vidéo)

Lors de la victoire des Minnesota Timberwolves à Détroit (124-117), Anthony Edwards s’est offert un dunk sublime, qui a évidemment fait le tour des réseaux sociaux.

Il a encore une fois été incroyable. Anthony Edwards a régalé les fans de NBA lors du succès des «Wolves» chez les Pistons, dans la nuit de mercredi à jeudi. L’Américain a inscrit 27 points et délivré 8 passes décisives.

Anthony Edwards rises up in traffic and throws it down





Timberwolves-Pistons | Live on the NBA App

https://t.co/hLBL0VW9sq pic.twitter.com/5NPpANS6EP

— NBA (@NBA) January 18, 2024