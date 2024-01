CAN 2024 : qu’a dit Walid Regragui à Chancel Mbemba après Maroc-RD Congo ?

La fin de match de la CAN 2024 entre le Maroc et la RD Congo, dimanche, a été marquée par un vif échange entre Walid Regragui et Chancel Mbemba. Voici ce qu’ils se sont dit.

Quelques heures après que la polémique ait enflé sur les réseaux sociaux notamment, Walid Regragui, sélectionneur du Maroc, s’est exprimé sur son échange avec Chancel Mbemba à la fin de la rencontre du Groupe F de la CAN 2024, Maroc-RD Congo (1-1).

En conférence de presse, Regragui et Sébastien Desabre, sélectionneur de la RDC, avaient expliqué qu’il n’y avait rien de grave et qu’il fallait vite passer à autre chose. Mais quelques minutes plus tard, le défenseur de l’OM était revenu sur l'incident. «Je respecte le coach qui est un grand monsieur. La télévision a coupé les vidéos, mais moi je les ai. Je n’ai pas besoin de les balancer. Je garde mon silence c’est mieux, je suis comme ça. Tout le monde me connaît, je respecte tout le monde, je n’ai pas besoin de tirer sur quelqu’un mais la justice de Dieu est là. Quand je joue au football je joue normalement, je ne suis pas un super joueur. Ce mot-là qu’il a sorti, c’est le coach lui-même qui le dira. Lui-même va parler», avait-il lancé. Ce qui a notamment laissé place à des accusations de racisme sur les réseaux sociaux.

Fin des rumeurs ?

Walid Regragui a de son côté donné sa version à L'Équipe : «J’ai dit à Desabre : "Ramène-le moi, il pète un câble, il raconte n’importe quoi. Je n’ai pas aimé ça car il insinue beaucoup de choses. Donc s’il a des images autres que celles que l’on voit à la télévision, qu’il les sorte, avec plaisir. Et il verra exactement ce qu’il s’est passé. Et voilà ce qu’il s’est passé… Avant que j’aille lui serrer la main, il nous a pris à partie, moi et mon adjoint, sur le bord de touche avant la fin du match, il nous a mal parlé. Et Desabre le sait. Et à la fin, malgré ça, je vais lui serrer la main pour lui dire aussi : "Mais pourquoi tu me parles comme ça ?" Et là, il regarde ailleurs, genre "je ne te serre pas la main". Je lui ai retenu la main, ça se voit sur les images, et il a commencé à crier dans tous les sens».

«Je lui ai dit : "Tu te la racontes !" Et il me dit : "Tu m’as traité de con !" Il n’y a pas de souci qu’il ait entendu ça, même si je ne l’ai jamais dit, mais en parlant comme il l’a fait, il sous-entend que mes propos sont racistes, c’est malhonnête. Comme il ne parle que de religion dans son discours, qu’il soit un peu honnête avec lui-même», a ajouté l’ancien entraîneur du Wydad Casablanca.

Fin des rumeurs. Reste à savoir si Chancel Mbemba reprendra la parole. Concernant le terrain, le Maroc est premier du groupe F (4 pts), devant la RD Congo et la Zambie (2pts) et la Tanzanie (1pt). La dernière journée verra le Maroc affronter la Zambie et la RD Congo jouer face à la Tanzanie, ce mercredi.