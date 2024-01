CAN 2024 : Mohamed Salah forfait jusqu’à la fin de la compétition ?

Touchée à une jambe, l’attaquant égyptien Mohamed Salah a quitté la CAN 2024 pour aller se soigner à Liverpool. Il devrait être forfait jusqu’à la fin de la compétition.

Un coup dur pour les Pharaons. Mohamed Salah a quitté la sélection de l’Egypte, qui est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des nations en Côte d’Ivoire, pour rentrer à Liverpool soigner sa blessure à la jambe, ont indiqué le club anglais et la fédération égyptienne dimanche.

«Après de nouveaux examens réalisés sur Mohamed Salah ces dernières heures, et après des échanges entre les staffs médicaux de la sélection et de Liverpool, il a été décidé que le joueur retournerait en Angleterre après le match contre le Cap-Vert lundi afin d'y être soigné», a écrit la fédération.

Son agent confirme

Ramy Abbas Issa, agent de Mohamed Salah, a indiqué, sur X (ex-Twitter), que la blessure était finalement «plus grave» que prévu. «Il sera absent pendant 21 à 28 jours, et non deux matches. Sa meilleure chance de participer à la CAN est de suivre une rééducation intensive au Royaume-Uni et de rejoindre l'équipe dès qu'il sera en forme», a-t-il confié lundi soir.

La finale de la CAN se jouera le 11 février. Ce sera une véritable course contre la montre pour Salah.

Salah, finaliste de la dernière CAN, s’est blessé aux ischio-jambiers de la jambe gauche contre le Ghana (2-2) jeudi dernier.