Football : un joueur de 16 ans poignardé après un match à Juvisy

Âgé de 16 ans, un joueur du club de football du Paray FC a été poignardé à la cuisse par un adversaire, après un match en Essonne.

La folie a encore touché le monde du football amateur. Un membre de l’équipe des moins de 18 ans du Paray FC a été poignardé à la cuisse par un adversaire de l'équipe de Juvisy, dimanche, lors d’un match à Draveil (Essonne), comme l’a rapporté Le Parisien.

La scène s’est déroulée après la rencontre. La victime a passé la nuit à l'hôpital où il s'est fait poser des points de suture, annonce le quotidien.

L'auteur présumé du coup de couteau et un autre joueur de Juvisy ont été placés en garde à vue.

Dans son communiqué, le club de Paray affirme «qu'il s'agit de faits totalement isolés et aucunement en lien avec la pratique du football». «Parfois, quand il y a des signaux, on place le match en alerte, explique le dirigeant. Des dispositions sont prises, notamment avec des patrouilles de police. Mais pas là, il n'y a eu aucun signe d'une possible bagarre. Si les choses sont avérées, je ne veux plus voir ces joueurs dans mon club. Et s'il faut supprimer la catégorie U18, on le fera», a confié le président de Juvisy, André Muller.