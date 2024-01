CAN 2024 : la Côte d’Ivoire limoge son sélectionneur français

Sélectionneur de la Côte d’Ivoire, Jean-Louis Gasset a été démis de ses fonctions, ce mercredi, alors que les Éléphants pourraient être éliminés dès la phase de groupes de la CAN 2024.

Pas encore éliminé mais déjà remercié. Sévèrement battu, lundi, par la Guinée équatoriale (4-0), l’équipe de Côte d’Ivoire occupe la 3e place de son groupe et est au bord de l’élimination dès la phase de poules de la CAN 2024, organisée dans son pays. Et avant même de connaître son sort dans la compétition, le pays hôte a démis de ses fonctions son sélectionneur Jean-Louis Gasset, selon les médias locaux. En poste depuis mai 2022, le technicien français voit donc son aventure prendre fin prématurément et il devrait être remplacé par son adjoint Emerse Faé.

Jean-Louis Gasset ne devrait plus être sur le banc des Éléphants .Qualification ou pas, Emerse Fae devrait assurer l’intérim. La FIF s’en tiendrait donc à son plan initial qui était de porter l’ex international Ivoirien à la tête de l’équipe nationale. — Malick Traoré (@mlktraore) January 24, 2024

Reste si savoir si l’ancien milieu de terrain, passé par Nantes et Nice, pendra ses fonctions pendant cette Coupe d’Afrique des Nations. Les Éléphants, qui comptent trois points, ont encore un espoir de terminer parmi les quatre meilleurs troisièmes pour se qualifier en 8e de finale. Mais leur avenir dépend des résultats des dernières rencontres des groupes E et F. Ils décrocheront leur billet si la Namibie perd contre le Mali et la Tunisie ne s’impose pas contre l'Afrique du Sud ou si le Maroc gagne contre la Zambie.

Et en cas de qualification miraculeuse, l’adversaire des coéquipiers de Franck Kessié est déjà connu puisqu’il s’agira du Sénégal, qui a remporté ses trois matchs. Un gros choc en perspective…