Formule 1 : l’ancienne belle-sœur de Mickael Schumacher exclue d’une téléréalité pour éviter qu’elle évoque l’état de santé de l’ancien pilote ?

L’ancienne belle-sœur de Michael Schumacher aurait été exclue d’une téléréalité en Allemagne pour éviter qu’elle ne dévoile des informations sur l’état de santé de l’ancien pilote de Formule 1.

Leur sentence est irrévocable. Quelques jours seulement après le début de l’émission, Cora Schumacher, ancienne belle-sœur de Michael Schumacher, aurait été exclue de la téléréalité «Je suis une célébrité, sortez-moi de là !» en Allemagne. La production avait la crainte qu’elle ne dévoile des informations compromettantes sur l’état de santé du septuple champion du monde de Formule 1, blessé à la tête dans un accident de ski à Méribel le 29 décembre 2013.

une clause secrète signée

Mannequin dans la vie, Cora Schumacher (47 ans) a été mariée pendant près de 15 ans à Ralf Schumacher (de 2001 à 2015), frère cadet de «Schumi» et lui-même ancien pilote, et a été très proche de Corinna Schumacher, épouse du «Baron rouge». Elle était donc potentiellement au courant des séquelles et de l’état de santé de Michael Schumacher, dont aucune information n’a filtré depuis le terrible drame.

Avant le début de l’émission, une clause secrète aurait même été signée entre la production et la candidate pour qu’aucune information ne soit divulguée. Ses conversations étaient surveillées attentivement et prêtes à être immédiatement supprimées si elles contenaient des informations sur l’accident ou la santé de Michael Schumacher. Mais le risque était considéré comme trop élevé et Cora Schumacher a rapidement quitté le jeu d’aventure, soi-disant pour raison médicale.

Dix ans après sa chute, Michael Schumacher continue de se battre, entouré de ses proches. «On est ensemble à la maison. Il suit des traitements. On fait tout pour améliorer son état et lui faire sentir notre famille, notre lien», avait notamment confié sa femme sans entrer dans les détails.

«Ce n’est plus le Michael d’avant. Il est différent et est magnifiquement encadré par sa femme et ses enfants qui le protègent. Sa vie est différente et j’ai le privilège de pouvoir partager des moments avec lui. (…) Ce n’est plus le Michael qu’on connaissait en F1», a déclaré, de son côté, Jean Todt à L’Équipe, prenant soin de garder secret l’état de santé de «Schumi».