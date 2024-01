Football : Eden Hazard a retrouvé le ramasseur de balles, devenu millionnaire, qu'il avait piétiné en 2013 (photos)

Onze ans après avoir frappé un ramasseur de balles lors d’une rencontre de football, le Belge Eden Hazard a retrouvé sa jeune victime, Charlie Morgan. Ce dernier, propriétaire d’une marque de vodka et millionnaire, a posé avec le footballeur, un verre à la main.

Des retrouvailles inattendues. Le nom de Charlie Morgan ne vous dis peut-être rien, et pourtant, en 2013, ce dernier, ramasseur de balles à l’époque, avait fait beaucoup parler de lui au côté d’un certain Eden Hazard. La raison ? Lors d’un match de Coupe de la Ligue anglaise entre Swansea et Chelsea, le Belge, alors joueur des Blues, avait frappé le jeune Charlie Morgan. Ce dernier avait tardé à rendre le ballon en se couchant dessus, ce qui avait agacé Eden Hazard, auteur de plusieurs coups de pied sur le jeune homme. Une scène qui avait fait scandale au Royaume-Uni.

Mais, 11 ans plus tard, Charlie Morgan, connu sous le surnom du «ramasseur de balle qui s’est fait frapper par Eden Hazard», semble avoir oublié ce mauvais geste d’humeur du Belge. Les deux hommes se sont même retrouvés pour une occasion particulière. L’ancien Diable Rouge, retraité depuis peu, est venu déguster la vodka vendue par le jeune Charlie Morgan. Désormais âgé de 27 ans, le ramasseur de balles fait à nouveau parler de lui grâce à sa marque «Au Vodka», lancée en 2016 avec un ami.

Une fortune estimée à 47 millions d’euros

«Un des avantages de la retraite, c’est qu’on peut se retrouver avec de vieux amis. Tu as fait un long chemin en 11 ans mon ami», a écrit Eden Hazard sur les réseaux sociaux. Il faut dire que le temps fait bien les choses. «Pour moi, l’un des principaux objectifs en créant ‘Au Vodka’ n’était pas seulement d’être connu sous le nom de ‘ce ramasseur de balles de Swansea’, mais pour que les gens voient que ce ramasseur de balles a continué à créer quelque chose de vraiment spéciale», avait alors confié Charlie Morgan en 2022, au Daily Mail.

Avec sa marque, il dispose désormais d’une fortune estimée à 40 millions de livres (47 millions d’euros). Et avant qu’Eden Hazard ne vienne poser au côté du jeune millionnaire avec la vodka, d’autres sportifs ont fait la promotion de ce produit, comme le Brésilien Ronaldinho ou même le boxeur américain Floyd Mayweather. Lancée en 2016, cette marque de boisson alcoolisée a explosé lors de la crise sanitaire et est désormais distribuée dans quarante pays du monde. Comme quoi, un bon vieux coup de pied aux fesses d’Eden Hazard ne fait pas de mal.