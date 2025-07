«Je l’admire» : Eden Hazard apporte son soutien à son compatriote Remco Evenepoel sur le Tour de France

Eden Hazard était présent, ce mercredi, au départ de la 11e étape du Tour de France à Toulouse, où il a notamment rencontré son compatriote Remco Evenepoel.

Un spectateur particulier. Retraité des terrains de football depuis près de deux ans, Eden Hazard est un grand passionné de cyclisme. Et l’ancien attaquant belge (34 ans), accompagné de ses enfants, était présent, ce mercredi, au départ de la 11e étape du Tour de France à Toulouse. Dans la Ville Rose, il a rendu visite à l’équipe Intermarché-Wanty et posé dans le bus de la formation wallonne.

Second week of the Tour de France 💛



With the support of Eden Hazard 🇧🇪 pic.twitter.com/yvroeZym2X

— Intermarché-Wanty (@IntermarcheW) July 16, 2025