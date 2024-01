France-Suède, demi-finale de l’Euro 2024 de handball : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Toujours invaincue dans la compétition, l’équipe de France va retrouver, ce vendredi (17h45), la Suède en demi-finale de l’Euro 2024 de handball, organisé en Allemagne.

Un classique du handball. L’équipe de France va retrouver la Suède, ce vendredi, en demi-finale de l’Euro 2024, organisé en Allemagne. Une habitude ces dernières années, car c’est tout simplement la quatrième fois en cinq compétitions que les Français et les Suédois vont s’affronter pour une place en finale, avec un avantage pour les champions d’Europe en titre suédois.

Ces derniers mènent deux succès à un. Ils ont battu les hommes de Guillaume Gille au Mondial 2021 en Égypte (26-36) et déjà à l’Euro 2022 en Hongrie (33-34). Mais les Tricolores ont pris, en partie, leur revanche l’année dernière lors du Mondial organisé… en Suède (31-26).

«La Suède devient un peu notre rivale en demi-finale. C’est une équipe contre laquelle on aime bien se chamailler. Ce sont toujours des matchs un peu intenses, tactiques aussi. Ils sont à deux-un, en bilan. Ils ont deux demi-finales gagnées mais on a la dernière», a confié Nadim Remili.

A lui et ses coéquipiers de récidiver à Cologne pour espérer remonter sur le toit de l’Europe. Dix ans après leur dernier sacre européen décroché au Danemark.

Le programme TV

France-Suède

Demi-finale de l’Euro 2024 de handball

Vendredi 26 janvier

A suivre en direct et en intégralité à partir de 17h45 sur TFX et beIN SPORTS 1 (disponible via MyCanal)