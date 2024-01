Euro 2024 de handball : la France signe une solide victoire face à une vaillante équipe croate

Dans la douleur, l'équipe de France de handball a remporté son premier match dans le tour principal de cet Euro 2024 face à la Croatie. L'arrière droit Dika Mem a signé une performance majuscule avec six buts.

Les Bleus tiennent leur rang. Ce jeudi 18 janvier, les hommes de Guillaume Gille ont remporté leur premier match de poule contre la Croatie (34-32), comptant pour le tour principal de l'Euro 2024 de handball. Grâce à cette victoire, l'équipe de France prend la tête de son groupe et s'engage dans la meilleure dynamique en vue de se qualifier pour les demi-finales de la compétition.

VICTOIRE ! 34-32



C'est fini ! Les BLEUS s'imposent et prennent la tête du groupe



Félicitations également à Nikola Karabatic qui devient ce soir le meilleur buteur de l'histoire de l'EHF EURO !



Bravo les BLEUS ! #BleuetFier pic.twitter.com/tbziOSp7gT — Equipes de France de Handball (@FRAHandball) January 18, 2024

Et pourtant, que ce fut dur pour les Bleus. Face à de valeureux croates, qui ont démarré le match en tête, les Français ont dû s'en remettre à leur figure de proue, Nikola Karabatic, auteur de 5 buts, et désormais meilleur buteur de l'histoire des championnats d'Europe, avec 289 réalisations. Le portier croate a longtemps repoussé l'échéance en stoppant les nombreuses attaques adverses, avec 13 arrêts.

Les Français se sont d'ailleurs mis en difficulté, avec trois exclusions temporaires de 2 minutes et une définitive du pivot Ludovic Fabregas. Jusqu'à la dernière minute de la rencontre, les deux équipes étaient au coude-à-coude, avec seulement un point d'écart.

«Il a fallu puiser dans nos ressources», a réagi le capitaine Luka Karabatic après la rencontre. «La Croatie nous a posé des problèmes, on a plié mais on n'a jamais cédé. En défense, on a réussi à gratter des ballons, on a été courageux», a-t-il assuré.

Après leur victoire contre la Nationalmannschaft ce mardi et contre la Croatie ce jeudi, les Français vont affronter l'Islande ce samedi avec une confiance renforcée. Ils tenteront d'assurer une de deux premières places du groupe 1, synonyme de qualification pour le dernier carré. Pour rappel, la dernière victoire de la France à l'Euro remonte à 2014.