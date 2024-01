Football : Jürgen Klopp annonce son départ de Liverpool à la fin de la saison

Entraîneur en place depuis près de 10 ans à Liverpool, l'Allemand Jürgen Klopp a annoncé qu'il quittera le club de la Mersey à la fin de la saison actuelle.

La fin d’une ère pour Liverpool. Ce vendredi 26 janvier, Jürgen Klopp, l’entraîneur allemand du club anglais, a annoncé qu’il quitterait les Reds à l’issue de la saison 2023/2024.

A message to Liverpool supporters from Jürgen Klopp. pic.twitter.com/l7rtmxgOzt — Liverpool FC (@LFC) January 26, 2024

L’annonce, effectuée par le biais d’une vidéo publiée sur les réseaux sociaux du club, a fait l’effet d’une bombe. «C’est que je suis, comment dire, à court d’énergie» a expliqué l’entraîneur de 56 ans, ajoutant qu’il avait informé les propriétaires du club dès le mois de novembre.

Un départ groupé du côté de Liverpool

«Lorsque nous étions assis ensemble et que nous parlions des recrutements potentiels, du prochain stage d'été et de la possibilité d'aller où que ce soit, l'idée m'est venue de ne plus être sûr d'être ici, ce qui m'a surpris moi-même», a dévoilé l’entraîneur aux six trophées majeurs remportés avec les Reds depuis son arrivée en 2015, dont un titre de Premier League en 2020, derrière lequel le club courrait depuis près de 30 ans.

Ses adjoints, Pepijn Lijnders et Peter Krawietz, quitteront également leur fonction à l'issue de la saison en cours, a précisé le club de Liverpool, en lice pour un nouveau titre de champion d’Angleterre, mais également en FA Cup, en Coupe de la Ligue et en Ligue Europa.