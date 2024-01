Euro handball 2024 : pourquoi le Français Melvyn Richardson pourrait ne pas participer à la finale contre le Danemark ?

L’arrière droit de l’équipe de France Melvyn Richardson pourrait ne pas participer, ce dimanche (17h45), à la finale de l’Euro 2024 de handball à Cologne (Allemagne).

Une qualification héroïque, suivi d’un heureux événement. Melvyn Richardson a vécu des dernières heures riches en émotions avec la victoire in extremis des Bleus pour la finale de l’Euro 2024 de handball contre la Suède (34-30, a.p) et la future arrivée de son premier enfant. L’arrière de l’équipe de France a à peine eu le temps de fêter ce succès qu’il s’est envolé très tôt samedi matin en direction de Barcelone, où il évolue et réside, pour rejoindre sa compagne sur le point d’accoucher.

Le fils de Jackson Richardson a longtemps hésité avant de prendre sa décision et d’expliquer la situation au staff tricolore, qui s’est montré très conciliant et a accepté sa demande. Et il pourrait donc manquer la finale, ce dimanche, face au Danemark. Si c’est le cas, le sélectionneur Guillaume Gille aura la possibilité de rappeler un autre joueur. «Je peux tout faire. On verra ce qu’on fait, ou pas. (…) Il y a plusieurs options», a-t-il confié.

A lui et ses adjoints de trouver la meilleure pour permettre aux champions olympiques en titre de venir à bout des Danois et conquérir le titre européen. Le premier depuis 10 ans.