Football : le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe du Panama meurt d’une crise cardiaque en plein match

Âgé de 41 ans, le meilleur buteur de l’équipe du Panama Luis Tejada (42 buts) est décédé, ce dimanche, lors d’un match de vétérans. Il a succombé à une crise cardiaque.

C’est tout un pays qui est en deuil. Véritable légende du Panama et meilleur buteur de l’histoire de la sélection nationale (42 buts en 108 sélections), Luis Tejada est décédé, ce dimanche, à l’âge de 41 ans. L’attaquant, qui était surnommé «El Matador», a succombé à une crise cardiaque lors d’une rencontre de vétérans à Santa Librada. Au cours du match, Luis Tejada a demandé à quitter le terrain avant de s’écrouler. Transporté à l’hôpital, il n’a pu être réanimé et sa mort a été constatée.

La Fédération panaméenne de football a salué la mémoire de son «buteur historique», qui a été un «élément fondamental de la qualification» du Panama pour sa première Coupe du monde en 2018 en Russie, ainsi qu’un «symbole du développement et de l'évolution du football» dans le pays. «Nous exprimons nos plus sincères condoléances à sa famille, à ses amis et à toute la famille panaméenne du football et du sport en général. Nous ne t'oublierons jamais ‘Matador’», a écrit l’instance.

Alors qu’il avait mis un terme à sa carrière en 2019, Luis Tejada a connu de nombreux clubs, évoluant au Panama, en Colombie, au Emirats arabes unis, aux Etats-Unis, au Mexique ou encore au Pérou, où il a notamment été sacré champion en 2011 avec Juan Aurich dont il est également le meilleur buteur de l’histoire (101 buts).