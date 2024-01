Football : de violentes échauffourées ont éclaté entre supporters en plein match de Coupe d’Angleterre (vidéo)

De violentes échauffourées ont éclaté entre supporters, ce dimanche, lors du match de Coupe d’Angleterre opposant Wolverhampton à son rival West Bromwich Albion (D2). Alors que la rencontre a été interrompue de longues minutes, une enquête a été ouverte par la Fédération anglaise.

La rivalité entre Wolverhampton et West Bromwich Albion fait partie des plus fortes d’Angleterre. Et elle a été à l’origine, ce dimanche, de violentes échauffourées entre supporters en plein match de Coupe d’Angleterre (4e tour). Ces incidents sont survenus lors du 2e but inscrit par les Wolves, signé Matheus Cunha (78e), sur la pelouse de leur rival.

Alors que le joueur brésilien a célébré cette réalisation avec ses supporters, une bagarre a éclaté dans la foulée à l’opposé du stade, où se trouvaient les fans de West Bromwich Albion, obligeant l’intervention des forces de l’ordre et poussant l’arbitre à interrompre la rencontre.

It's getting bad now so under rated this derby #WBAWOL pic.twitter.com/72piRosXGF — WEST BROM FAN TV (@ALBIONFANTV) January 28, 2024

Plusieurs personnes sont entrées sur la pelouse pour fuir ces violences. Un homme a même été vu avec le visage en sang, tandis que le défenseur de West Bromwich Albion Kyle Bartley est venu mettre à l'abri des membres de sa famille, dont deux enfants se trouvant à proximité de ces incidents.

West Brom fan, with his face completely covered in blood being led away by police inside the Hawthorns.





The Wolves fans sing “let him die…”





Scenes English football hasn’t seen for many, many years. pic.twitter.com/xluR6eIuuL — Football Away Days (@FBAwayDays) January 28, 2024

Si la rencontre a pu reprendre, après trente minutes d’interruption, avec la qualification de Wolverhampton (2-0), la Fédération anglaise de football a annoncé l’ouverture d’une enquête. «Nous allons enquêter sur ces sérieux incidents aux côtés des clubs et des autorités compétentes, et les actions appropriées seront prises», a indiqué l’instance déplorant un événement «complètement inacceptable». Et les sanctions devraient être très lourdes au regard des incidents.