Maroc-Afrique du Sud, CAN 2024 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le Maroc et l’Afrique du Sud s’affrontent ce mardi 30 janvier, en huitièmes de finale de la CAN 2024. Voici à quelle heure et sur quelle chaîne suivre ce match.

Qui sera le dernier à rejoindre les quarts de finale ? Le Maroc et l’Afrique du Sud vont se disputer le dernier billet pour le Top 8 de la CAN 2024 ce mardi soir à San Pedro.

Si les Lions de l’Atlas seront favoris sur le papier, les Bafana Bafana ont montré qu’ils étaient une équipe capable d’aller loin dans cette compétition. D’autant qu’ils ont un avantage psychologique sur les Marocains : ils sont les seuls à les avoir battus depuis la Coupe du monde 2022 où les hommes de Walid Regragui avaient atteint les demi-finales. C'était en juin dernier (2-1).

Le Maroc fébrile en phase à élimination directe ?

Le Maroc, qui n'a plus été titré sur le continent africain depuis 48 ans, a répondu présent lors de la phase de groupes avec deux victoires (Tanzanie et Zambie) et un nul (RD Congo), mais c’est à partir de la phase à élimination directe que les Marocains ont l’habitude d’être fébriles (aucune demi-finale depuis 2004).

En face, l’Afrique du Sud a fini deuxième du groupe E derrière le Mali et devant la Namibie et la Tunisie. Avec de nombreux excellents joueurs, Hugo Broos, le sélectionneur, s’appuie sur plusieurs éléments du Mamelodi Sundows, club qui excelle sur le continent africain et qui vient de remporter la SuperLigue d’Afrique.

Programme TV

Maroc-Afrique du Sud

Huitièmes de finale – CAN 2024

Mardi 30 janvier

21h sur beIN SPORTS 1