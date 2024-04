Gérald Darmanin au Maroc : Paris veut poursuivre sa coopération avec Rabat en matière de sécurité

Le ministre français de l’Intérieur Gérald Darmanin est attendu ce dimanche 21 avril et lundi 22 avril à Rabat au Maroc. Il a été invité par son homologue marocain dans le but d’approfondir la relation entre les deux pays dans le domaine de la sécurité.

Direction le Maroc. Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin est attendu à Rabat dimanche 21 avril et lundi 22 avril par son homologue marocain Abdelouafi Laftit et le ministre des Affaires islamiques, Ahmed Taoufiq. L’objectif de sa visite est d'approfondir la coopération entre le Maroc et la France en matière de sécurité dans «un contexte international instable», a-t-on apprit auprès du ministère de l’Intérieur français.

«Cette visite s’inscrit dans la dynamique des nombreuses coopérations mises en place par la France et le Maroc, pour relever ensemble les défis propres à nos deux pays», a-t-on pris connaissance de la même source.

Une rencontre avec des représentants de la communauté franco-marocaine

Lors de cette visite, il s’entretiendra également avec des représentants de la communauté d’affaire franco-marocaine et de la communauté française de Rabat.

À cette occasion, Gérald Darmanin sera d’ailleurs accompagné des principaux directeurs généraux du ministère de l’Intérieur et des Outre-mer, a précisé le ministère.