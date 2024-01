PSG : quand Sergio Rico va-t-il pouvoir faire son retour après son grave accident de cheval ?

Huit mois après son terrible accident de cheval survenu en Espagne, le gardien espagnol du PSG espère pouvoir faire son retour sur les terrains dans les prochaines semaines.

Sergio Rico est un miraculé. Le gardien espagnol du PSG a frôlé la mort, en mai dernier, après un terrible accident de cheval survenu en Espagne.

Gravement touché à la tête, il est resté près de quatre semaines dans le coma. Depuis qu’il est revenu à la vie, il n’a qu’une obsession en tête : retrouver les terrains.

«Je ne me souviens pas des premiers instants, mais ma femme m’a raconté des anecdotes. J’ai tout de suite demandé au médecin si je pouvais rejouer un jour au football. Il était très surpris, mais il a dit oui. J’ai presque sauté de mon lit d’hôpital», a-t-il raconté dans une interview accordée au «Canal Football Club».

Et son retour semble en très bonne voie car il pourrait retrouver les terrains dans un mois. «Si tout se passe bien. Le plus important est de retrouver la compétition et mes coéquipiers», a-t-il confié. Mais aussi un sport qui lui a sans doute sauvé la vie. «Je dois tout au football. C’est ma vie. Un médecin m’a expliqué que mes artères étaient un peu plus résistantes que celles d’une personne normale, qui ne faisait pas autant de sport. Si je n’avais pas été sportif de haut niveau, je serais peut-être mort», a-t-il indiqué.

"Si je n'avais pas été sportif de haut niveau, je serais peut-être mort"





Sergio Rico revient sur son accident de cheval qui l'a plongé dans le coma pendant 3 semaines





Une interview en intégralité dans le Canal Football Club, ce soir à 19H30 sur CANAL+ pic.twitter.com/giX9Kz3w2g — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) January 28, 2024

Alors qu’il a perdu plus de 20 kilos et qu’il était apparu très affaibli à sa sortie de l’hôpital, il a retrouvé son poids de forme et se sent bien physiquement. «J’ai repris tous les kilos perdus, j’ai déjà récupéré beaucoup de masse musculaire. Je n’ai aucune séquelle, aucun problème de mémoire. Les médecins ont parlé d’un risque au niveau de l’équilibre, mais il est parfait. C’est presque un miracle que je sois aussi bien», a-t-il confié.

Mais Sergio Rico va encore devoir se montrer patient avant de renouer pleinement avec le sport de haut niveau. «Je ne peux pas dépasser 130 battements par minute», a précisé le gardien de but qui a également évoqué son avenir contractuel.

En fin de contrat avec le PSG en juin prochain, il espère prolonger son avenir dans la capitale. «C’est au club de décider s’il veut me prolonger ou non. J’espère que ce sera le cas, j’aimerais bien. Je me plais beaucoup à Paris», a-t-il assuré. La balle est donc dans le camp des dirigeants parisiens.