Transferts : pourquoi Gabriel Moscardo ne va-t-il pas jouer avant plusieurs mois avec le PSG ?

S’il s’est officiellement engagé, ce jeudi, avec le PSG jusqu’en 2028, le jeune milieu de terrain brésilien Gabriel Moscardo ne va pas jouer avec le club de la capitale avant la saison prochaine.

Il est enfin Parisien. Annoncé depuis plusieurs semaines au PSG, Gabriel Moscardo s’est officiellement engagé, ce jeudi, avec le club de la capitale. Recruté pour 20 millions d’euros au club brésilien des Corinthians, le jeune milieu de terrain défensif (18 ans) a signé un contrat de quatre ans et demi, soit jusqu’en 2028.

«Je suis heureux de rejoindre le Paris Saint-Germain, c'est l'un des plus beaux jours de ma vie. C'est un projet avec de jeunes joueurs talentueux. J’ai hâte de rejoindre le groupe et de rencontrer l’ensemble de l’équipe et du staff. J'espère gagner de nombreux trophées», s’est-il réjoui sur le site du club.

Mais il va devoir patienter avant de porter le maillot parisien et conquérir des titres. Car lors de sa visite médicale, effectuée au début du mois de janvier, une blessure au pied gauche a été détectée, retardant son transfert et surtout nécessitant une intervention chirurgicale.

Et cette opération devrait le tenir éloigné des terrains pendant près de trois mois. Une fois remis, il n’évoluera pas pour autant avec le PSG. Il continuera de jouer avec les Corinthians, où il a été prêté jusqu’à la fin de la saison.

Gabriel Moscardo ne fera son retour à Paris que l’été prochain, pour entamer la préparation de la saison prochaine avec sa nouvelle équipe. Et il devrait y retrouver ses compatriotes Lucas Beraldo, arrivé cet hiver en provenance de Sao Paulo, et Marquinhos. De quoi faciliter son intégration.