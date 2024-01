«Celui qui me donnera ma chance ne le regrettera pas» : un ancien joueur du PSG lance un appel pour poursuivre sa carrière

Sans club depuis son départ de Coritiba (Brésil), l’ancien joueur du PSG Jesé (30 ans) recherche désespérément une nouvelle équipe pour poursuivre sa carrière.

Depuis plusieurs saisons, sa carrière est au ralenti. Aujourd’hui, elle est même à l’arrêt. Âgé de 30 ans, Jesé est sans club depuis son départ de Coritiba (Brésil), où son aventure s’est achevée fin novembre, deux mois seulement après son arrivée. Au chômage, l’ancien joueur du PSG est retourné sur son île natale des Canaries avec l’espoir de retrouver une nouvelle équipe, lui qui a déjà connu pas moins de neuf clubs au cours de sa carrière très mouvementée. L’attaquant espagnol a même lancé un appel dans la presse ibérique.

«Je m'entraîne depuis quatre semaines»

«Je me sens et je me sentirai toujours comme un footballeur. (…) Celui qui me donnera ma chance ne le regrettera pas», a-t-il clamé à Marca. Et il se donne les moyens de parvenir à ses fins en s’entretenant physiquement. «Je m’entraîne depuis quatre semaines du lundi au vendredi, parfois le samedi, avec des doubles séances. J’ai eu quelques contacts mais je n’ai pas voulu prendre de décisions hâtives. J’aimerais arriver à un endroit où j’ai de la stabilité, où je peux jouer régulièrement. Si j’avais cette continuité que tout footballeur recherche, je suis sûr que je performerais comme je l’ai fait ailleurs», a assuré celui qui aimerait rester en Espagne pour être près de sa famille.

Et s’il a très peu joué ces dernières années, il estime avoir beaucoup à apporter à une équipe. «Un professionnalisme quotidien à 100%, une expérience dans différentes équipes et différents pays, différents systèmes de jeu avec des entraîneurs aux idées très différentes et, surtout, être un bon coéquipier et gagner. Je suis un gagnant et ce que j’aime, c’est gagner», a confié le joueur formé au Real Madrid.

Alors que ces dernières expériences à Paris, à Las Palmas (Espagne), à Stoke City (Angleterre), au Bétis Séville (Espagne), au Sporting Lisbonne (Portugal), à Ankaragücü (Turquie), à la Sampdoria (Italie) ou encore Coritiba (Brésil) ont été loin d’être concluantes, reste à savoir si son appel sera entendu.