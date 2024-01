Colère des agriculteurs : pourquoi la 1ère étape de l’Etoile de Bessèges a-t-elle été annulée ?

La 1ère étape de l’Etoile de Bessèges, qui devait se tenir, ce mercredi, autour de Bellegarde (Gard), a été annulée par les organisateurs à la demande de la préfecture.

Faux départ pour l’Etoile de Bessèges. Alors que la course cycliste, disputée dans le sud de la France, devait s’élancer ce mercredi, la 1ère étape, prévue autour de Bellegarde (160,7 km), a été annulée par les organisateurs à la demande la préfecture du Gard. Cette décision a été prise en raison de la mobilisation des agriculteurs.

«L’organisateur a pris la décision en concertation avec la préfecture du Gard suite à une réunion dans l'après-midi (mardi, ndlr) au cours de laquelle nous leur avons exposé trois points majeurs», a indiqué les services du préfet Jérôme Bonet à L’Equipe.

Et ces trois points sont une manifestation d’agriculteurs d’Alès prévue sur le tracé, le risque de saturation d’axes utilisés par la course en raison des autoroutes fermées et la mobilisation des forces de l’ordre ailleurs. Dans ces conditions, il était donc impossible d’assurer le bon déroulement de l’étape, notamment en matière de sécurité.

La question est désormais de savoir si le reste de de cette 54e édition de l’Etoile de Bessèges va pouvoir se tenir sans être impacté par le mouvement. Pour l’heure, la 2e étape, programmée, ce jeudi, entre Marguerittes et Rousson, est maintenue. Seul le départ réel a dû être déplace d’une dizaine de kilomètres, du côté de Cabrières.