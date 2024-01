Cyclisme : le Français Rudy Molard victime d’une commotion cérébrale et le visage tuméfié après une lourde chute (photo)

Rudy Molard a été victime d’une lourde chute, ce jeudi, sur la 3e étape du Tour Down Under (Australie) et souffre d’une commotion cérébrale ainsi que de multiples contusions, en plus d’être défiguré.

Énorme frayeur pour Rudy Molard sur le Tour Down Under. Le cycliste français a été victime d’une très lourde chute, ce jeudi, lors de la 3e étape entre Tea Tree Gully et Campbelltown (Australie). A une dizaine de kilomètres de l’arrivée, il s'est retrouvé à terre avec plusieurs coureurs, dont le champion d’Australie Luke Plapp, et il n’a pas été en mesure de repartir au contraire de ses compagnons d’infortune. Et pour cause, il a été sérieusement touché comme en témoigne la photo postée sur son compte Instagram.

Team Astana take a big hit with less than 10km to go!@SantosLtd #TourDownUnder





Stream the race now on 7plus: https://t.co/k2Exq3FDwl pic.twitter.com/LLdg8CBKSw — Santos Tour Down Under (@tourdownunder) January 18, 2024

Le membre de l’équipe Groupama-FDJ y apparaît allongé sur son lit d’hôpital avec une main en sang, une épaule sévèrement brûlé et le visage tuméfié. «Ça aurait pu être pire ! Tout va bien, juste besoin de temps», a tenu à rassurer Rudy Molard, qui a reçu de nombreux messages de soutien de Pierre Rolland, Julian Alaphilippe ou encore Marion Rousse.

Sa formation a également indiqué qu’il souffrait d’une commotion cérébrale et qu’il resterait en observation pendant 24 heures.