Cyril Benzaquen, champion du monde de kickboxing : «On a la chance d’avoir un vivier exceptionnel de combattants en France»

Cyril Benzaquen, qui combattra le jeudi 8 février au Grand Palais Ephémère de Paris contre Yohan Lidon pour un championnat du monde unifié de kickboxing, se ravit de la force de frappe de la France en matière de sports de combat.

De retour sur le ring un an après son dernier combat, Cyril Benzaquen fera face à Yohan Lidon pour un combat de kickboxing qui s’annonce exceptionnel. Lidon mettra en jeu sa ceinture WKN (World Kickboxing Network), alors que Benzaquen jouera l’ISKA (International Sport Kickboxing Association). Un affrontement entre ce qui se fait de mieux en France dans la discipline.

D’ailleurs, Cyril Benzaquen se réjouit de ce combat qui prouve que l’Hexagone possède les meilleurs combattants de la planète.

«je reste un kickboxer»

«C'est mon retour au Grand Palais éphémère pour un combat très spécial puisque c'est un championnat du monde face à un autre Français, ce qui est très très rare. Ce Français, Yohan Lidon, est un autre grand champion. Il a vraiment remporté tous les titres dans sa catégorie et là on se retrouve dans une catégorie intermédiaire pour faire une unification, ce qui s’annonce sublime», a détaillé celui qui est d’origine marocaine.

De quoi confirmer le statut des Français dans l’univers des sports de combat. «On a la chance en France d'avoir un vivier exceptionnel de combattants en France, que ce soit en MMA, en boxe pied poing, en kick boxing, en boxe thaï, en boxe anglaise, confie le champion. On a vraiment un pays très fort, plein de ressources et je suis très heureux que ce combat mobilise autant de personnes et qu'on arrive à faire à mettre en avant ce sport qui a du mal à s'exprimer par rapport à la puissance du MMA».

Et avec justement le développement du MMA en France, Cyril Benzaquen s’est dit très content mais toutefois, il préfère rester dans sa discipline, le kickboxing. «Beaucoup de combattants et de champions du Kickboxing ou de la boxe thaï se sont tournés vers le MMA, tout simplement parce que le MMA est dans une phase vraiment d'explosion dans les pays européens. Il y a des retours financiers plus intéressants pour les combattants. Mais ça reste deux disciplines différentes et moi je suis bien dans mon sport donc je reste un kickboxer», a confié celui qui donne rendez-vous le 8 février prochain donc.