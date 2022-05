Cyril Benzaquen : «une soirée pour défendre mon titre et marcher sur les traces du grand Marcel Cerdan»

Cyril Benzaquen affronte mardi 31 mai, au Grand Palais Ephémère de Paris, le Roumain Florin Lambagiu pour la défense de son titre mondial de kickboxing. Un rendez-vous important pour le Français.

A 32 ans, le combattant français, qui reste sur trois succès consécutifs, sera donc en lice pour défendre une nouvelle fois sa ceinture des -81kg. Et plus que son affrontement contre le Roumain, il est aussi co-organisateur de cette soirée prestige (avec Atid), placée sous le signe d’un hommage à Marcel Cerdan. Le boxeur français avait combattu il y a 80 ans au Grand Palais.

Vous allez affronter un adversaire qui est plutôt tout l’inverse de vous…

Exactement. Lui, il est très agressif dans le style. Très offensif, très «rentre dedans». Et moi, je suis plutôt calme. Ca promet d’être un combat très intéressant tant pour le spectacle que pour la technique.

Vous vous attendez à quel style de combat ?

Il n’aura qu’une seule idée en tête : Me rentrer dedans. Il va chercher le coup dur. Je vais devoir être dans un style défensif au début. Faire un travail de sape dans les premiers rounds et monter en puissance.

Est-ce un combat piège ?

C’est un combat dans lequel il faut faire attention, c’est une certitude. Comme il est un peu brouillon et qu’il ne pense qu’à foncer sur l’adversaire, il ne faut pas que je tombe dans son jeu. Il est très dangereux. Il vise les KO. Il y a un danger mais le risque est maîtrisable si je garde mon game-plan et mon calme.

Ce combat se déroulera dans un lieu incroyable, le Grand Palais Éphémère. Pourquoi l’avoir choisi ?

La dernière fois qu’il y a eu de la boxe au Grand Palais, c’était en mai 1942. A l’époque, le Grand Marcel Cerdan y a boxé pour la première fois de l’histoire du lieu. 80 ans plus tard nous allons rendre hommage à cette icône française et ensemble nous allons réécrire l’histoire et marcher sur les traces du grand Marcel Cerdan.

Qu’est-ce que ce lieu représente ?

Le Grand Palais Éphémère représente trois choses pour moi. D’abord la mode. Car ce sont les défilés Chanel, beaucoup d’évènements, l’art… Mais c’est aussi Paris 2024, donc le sport par excellence avec les Jeux olympiques et c’est surtout Marcel Cerdan. Il y a 80 ans, alors même si c’était le Grand Palais, c’est tout de même pour le clin d’œil. C’est juste extraordinaire pour quelqu’un comme moi qui a été bercé par les récits de ce boxeur qui a les mêmes origines que mes parents. C’est une fierté.

