Transferts : Hugo Ekitike quitte le PSG et rejoint officiellement l'Eintracht Francfort

Hugo Ekitike quitte le Paris Saint-Germain après dix-huit mois au club. L'attaquant de 21 ans rejoint l'Allemagne et l'Eintracht Francfort jusqu'à la fin de la saison dans le cadre d'un prêt avec option d'achat d'environ 30 millions d'euros.

C'est officiel. L'attaquant du Paris SG, Hugo Ekitike, s'est engagé jusqu'à la fin de la saison à l'Eintracht Francfort. Les deux clubs ont réussi à trouver un accord après de longues discussions pour un prêt avec option d'achat obligatoire d'environ 30 millions d'euros.

Le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi et Axel Hellmann, dirigeant du club allemand, ont géré directement les négociations depuis Doha où se tenait une réunion de l'Association européenne des clubs (ECA), dirigée par le président du PSG.

«Le Paris Saint-Germain souhaite le meilleur à Hugo pour son nouveau challenge en Allemagne», indique le club sur son compte X.

Hugo Ekitike prêté à l’Eintracht Francfort





L’attaquant français s’engage avec l’Eintracht Francfort jusqu’au 30 juin 2024 dans le cadre d’un prêt avec option d’achat.





Le Paris Saint-Germain souhaite le meilleur à Hugo pour son nouveau challenge en Allemagne. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 1, 2024

UN PASSAGE TRÈS COMPLIQUÉ AU PSG

À l'heure de faire le bilan, le passage du jeune espoir français ne restera pas dans les mémoires parisiennes. Arrivé en provenance de Reims avec l'étiquette de jeune talent à polir, Ekitike n'aura jamais réussir à s'imposer. La faute à des prestations moyennes et une concurrence démentielle du trio Mbappé-Neymar-Messi. Avec le départ des deux derniers à l'été 2023, Ekitike aurait enfin pu trouver sa place dans l'effectif parisien mais après une pré-saison encourageante, il a été mis de côté par sa direction suite à un transfert avorté à la fin du mercato estival. L'attaquant de 21 ans n'a plus joué depuis le 12 août et la 1re journée de Ligue 1 face à Lorient (0-0). Il cumule 4 buts et 4 passes décisives en 33 matches sous les couleurs parisiennes.

L'ancien Rémois s'est rendu ce jeudi dans l'après-midi en Allemagne pour passer une visite médicale et a signé son prêt avant 18h, heure de la fin du mercato Outre-Rhin.

⚡ Done Deal am Deadline Day! ⚡





Hugo Ekitiké wechselt mit sofortiger Wirkung leihweise von Paris Saint-Germain an den Main. Eintracht Frankfurt besitzt eine Kaufoption.#SGE — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) February 1, 2024

Ce samedi à 18h30, l'Eintracht Francfort se déplace sur la pelouse du FC Cologne. L'occasion pour Hugo Ekitike de jouer ses premières minutes sous ses nouvelles couleurs ?