Boxe : Tyson Fury-Oleksandr Usyk, le combat reporté

L'affrontement de boxe attendu entre Tyson Fury et Oleksandr Usyk, prévu le 17 février, a été reporté en raison d'une blessure de l'athlète britannique.

La douche froide pour les amateurs de boxe. Programmé pour le samedi 17 février prochain en Arabie Saoudite, le combat entre le Britannique Tyson Fury et l’Ukrainien Oleksandr Usyk a été reporté, ont annoncé les organisateurs du combat.

Dans un communiqué publié ce vendredi 2 février, Queensberry Promotions a déclaré que le champion britannique avait subi une coupure violente au-dessus de son œil droit, nécessitant une intervention médicale urgente et empêchant la tenue du combat prévu le 17 février prochain.

FURY VS USYK STATEMENT pic.twitter.com/z7nf4Q3N70 — Queensberry Promotions (@Queensberry) February 2, 2024

En convalescence, le boxeur britannique, détenteur de la ceinture WBC, a fait part de sa tristesse. «Je suis complètement dévasté après m’être entraîné depuis si longtemps et avoir été dans une condition physique exceptionnelle. Je me sens mal vis-à-vis de tous ceux qui sont impliqués dans ce combat», a-t-il déclaré dans son communiqué, s’excusant auprès des organisateurs et du clan de son adversaire, Oleksandr Usyk.

Un combat pour l'histoire à reprogrammer

Sur Instagram, le Britannique a cependant tenu à dire que l'Ukrainien «aurait eu des ennuis» et qu'il était «en grande forme».

De son côté, Egis Klimas, l’entraîneur d'un Oleksandr Usyk détenteur des ceintures WBO, WBA et IBF, a déclaré à Sports Illustrated que son combattant espérait que la date soit maintenue au 17 février, car son clan avait l’impression que le Britannique ne pourrait pas remonter sur un ring avant de nombreux mois.

Dans tous les cas, il s’agit d’un énorme coup dur pour le monde de la boxe, puisque cet affrontement aurait couronné dans tous les cas un premier champion du monde unifié chez les poids lourds depuis Lennox Lewis, en 1999 et 2000.