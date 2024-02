France – Irlande : pourquoi l’hymne irlandais « Zombie » est controversé

Depuis la dernière Coupe du monde de rugby, les supporters irlandais ont adopté la chanson très populaire «Zombie» de The Cranberries comme hymne officieux. Un titre controversé pour ses paroles engagées.

C'était l'une des images de la dernière Coupe du monde de rugby. A chaque match gagné de l'Irlande, le tube «Zombie» des Cranberries est repris en masse par les supporters irlandais venus en nombre en France pour soutenir leur équipe. Une chanson certes entraînante, mais qui ne fait pas l'unanimité outre-Manche pour ses paroles engagées.

Zombie des Cranberries chanté par tout un stade #RWC2023 pic.twitter.com/mrHG635Bqy — Rugby World Cup FR (@RugbyWorldCupFR) September 24, 2023

un attentat à la bombe à l'origine de la chanson

Sorti en 1994, «Zombie» avait été écrit quelques mois plus tôt lorsque le groupe apprenait que l'Armée républicaine irlandaise (IRA) avait commis un attentat à la bombe dans la ville de Warrington (Angleterre), tuant notamment deux enfants. A cette époque, un conflit en Irlande du Nord opposait les catholiques majoritairement pour l'indépendance de l'Irlande, face aux protestants principalement pour le rattachement de l'Irlande du Nord au Royaume-Uni.

En pleine tournée en Angleterre au moment de l'attentat, la chanteuse irlandaise du groupe Dolores O'Riordan, marquée par ce terrible drame avait décidé d'écrire cette chanson pour faire passer un message de paix. Mais une connotation antipatriotique, en raison de la position du groupe contre l'IRA, avait été reprochée par des observateurs sur un sujet encore très sensible aujourd'hui dans la région.

pour les irlandais, c'est «un chant de paix»

Pour la majorité du peuple irlandais, ce n'est qu'une chanson mondialement connue et qui colle parfaitement avec l'ambiance d'un stade plein. L'ancien international irlandais Ian Maddigan déclarait il y a quelques mois à l'Irish Independant «pour moi, c’est un hymne irlandais, britannique et mondial apprécié dans le monde entier et à juste titre.»

Ce vendredi, à l'occasion du match d'ouverture du Tournoi des 6 Nations au stade Vélodrome entre la France et l'Irlande, il est très probable qu'en cas de succès du XV du Trèfle les supporters irlandais reprennent tous en cœur leur nouvel hymne officieux, et ce en dépit de toute polémique.