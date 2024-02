Formule 1 : le patron de l'écurie Red Bull accusé de comportement «inapproprié» avec une salariée

Christian Horner, patron de l’écurie de Formule 1 Red Bull, est suspecté de comportement «inapproprié» avec une salariée de l’entreprise, entraînant l’ouverture d’une enquête interne.

Un séisme à venir en Formule 1 et chez Red Bull ? A moins d’un mois du premier Grand Prix de la saison à Bahreïn (2 mars), Christian Horner est suspecté de comportement «inapproprié» avec une salariée de l’entreprise, qui a conduit à l’ouverture d’une enquête interne indépendante.

«Après avoir pris connaissance de certaines allégations récentes, la société a ouvert une enquête indépendante. Cette procédure, déjà en cours, est menée par un avocat externe spécialisé», a indiqué Red Bull, qui prend cette affaire très au sérieux et se refusant à tout commentaire. «L’enquête sera achevée dans les plus brefs délais», a ajouté la société.

Statement from Red Bull after allegations of inappropriate behaviour against Christian Horner:





"After being made aware of certain recent allegations, the company launched an independent investigation. This process, which is already underway, is being carried out by an…

