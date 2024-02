Équitation : un cavalier américain suspendu pour maltraitance sur son cheval

Le cavalier américain Cesar Parra a été suspendu pour maltraitance sur son cheval après la publication de vidéos et photos sur les réseaux sociaux.

Des images «effroyables» et «abjectes». Voilà comment la Fédération américaine d’équitation a qualifié les vidéos parues ces derniers jours sur les réseaux sociaux montrant un cavalier qui maltraite son cheval avec des coups de cravache au niveau de la tête et de l’encolure.

Des photos ont également été publiées sur lesquelles un cheval apparaît avec la bouche ensanglantée et les flancs lacérés par des éperons. L’Américain Cesar Parra a rapidement été identifié comme le cavalier en question et suspendu par la Fédération américaine «avec effet immédiat pendant que la FEI analyse les images et vidéos inquiétantes et abominables en lien avec ses méthodes d’entraînement qui sont apparues récemment.»

De son côté, la Fédération équestre internationale (FEI) a déploré ce comportement, rappelant «que les sports équestres sont fondés sur le respect envers les chevaux avec un devoir de diligence qui garantit que leur bien-être mental et physique soient toujours prioritaires, primant sur toute ambition de compétition et/ou d’entraînement». D’origine colombienne, Cesar Parra, qui a déjà participé à plusieurs Jeux Olympiques, n’en est pas à sa première polémique du même genre.

Il y a une dizaine d’années, il avait déjà été poursuivi pour maltraitance et cruauté envers ses animaux avant d’être finalement acquitté. Et il pourrait ne pas être le seul à être inquiété. D’autres vidéos ont été publiées et pourraient mener à des suspensions. Notamment en Allemagne, où la Fédération a annoncé avoir reçu des documents et signalements qui impliqueraient certains de ses cavaliers.