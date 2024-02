Procès de Daniel Alves : quand le verdict sera-t-il connu ?

Après trois jours de débats et d’auditions, le procès de Dani Alves, accusé de viol par une jeune femme, s’est achevé, mercredi soir, à Barcelone. Le verdict est désormais attendu.

L’attente a commencé. Le procès de Dani Alves, qui a duré trois jours, s’est achevé, mercredi soir, à Barcelone. Il s’est clos à l’issue du passage à la barre du Brésilien, accusé de viol par une jeune femme dans les toilettes d’une boîte de nuit dans la nuit du 30 au 31 décembre 2022. L’ancien joueur du FC Barcelone, qui a changé à plusieurs reprises de version avant son procès, a assuré avoir eu une relation sexuelle consentie avec la plaignante et réfuté toute forme de violence.

Neuf ans de prison requis par le ministère public

«Si elle avait voulu partir, elle pouvait partir à tout moment, elle n’était pas obligée d’être là», a-t-il déclaré, affirmant qu’il avait bu beaucoup d’alcool au cours de la soirée et qu’il n’était «pas un homme violent». Mais ses propos n’ont pas convaincu la procureure. Elle a conclu son réquisitoire en considérant que la plaignante, qui a témoigné au premier jour du procès à huis clos, avait présenté un récit bien plus «crédible» depuis le début de l’enquête.

A l’issue du procès, le ministère public a maintenu ses réquisitions à savoir neuf ans de prison à son encontre, ainsi que le versement de 150.000 euros à la jeune femme et 10 ans de liberté surveillée à sa sortie. L’avocate de Dani Alves a, de son côté, demandé l’acquittement de son client, alors que la partie adverse a réclamé douze ans de prison.

L’heure est désormais aux délibérations pour les juges. Et le verdict pourrait ne pas être connu avant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Il n’est en tout cas pas attendu avant la fin du mois. En attendant, Dani Alves va continuer de dormir en prison, comme depuis plus d'un an maintenant.