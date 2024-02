PSG : faut-il s’inquiéter pour Kylian Mbappé sévèrement touché à la cheville avant la Ligue des champions ?

Kylian Mbappé a été sévèrement touché à la cheville, mercredi soir, en quart de finale de la Coupe de France contre Brest (3-1). De quoi inquiéter à moins d’une semaine du 8e de finale aller de la Ligue des champions face à la Real Sociedad.

Il a quitté la pelouse du Parc des Princes en grimaçant. Buteur et très en vue, mercredi, lors du quart de finale de la Coupe de France remporté contre Brest (3-1), Kylian Mbappé avait pourtant le visage fermé au coup de sifflet final. Vingt minutes plus tôt, il a été victime d’une vilaine semelle de Lilian Brassier sur sa cheville. Alors que le défenseur brestois a écopé d’un second carton jaune, synonyme d’expulsion, le n°7 parisien a mis plusieurs minutes avant de pouvoir se relever. Et après un moment d'incertitude, il a finalement terminé la rencontre, en étant impliqué sur le dernier but du club de la capitale

Des premiers examens rassurants

Mais son retour précipité au vestiaire à la fin du match a soulevé de vives inquiétudes sur l’état de sa cheville à seulement une semaine du 8e de finale aller de la Ligue des champions contre la Real Sociedad. Les premiers examens effectués à chaud se sont toutefois révélés rassurants. Luis Enrique a lui aussi donné des bonnes nouvelles de son attaquant. «Il a pris un gros coup à la cheville, mais il a pu finir le match, et je ne crois pas que ce soit très grave», a confié l’entraîneur espagnol.

Tous les doutes ne sont pas dissipés pour autant. Il faut encore attendre de voir comment sa cheville va réagir, notamment après une nuit de sommeil. Son évolution sera évidemment surveillée avec attention par le staff médical du PSG et il pourrait passer de nouveaux examens pour s’assurer qu’il n’y a rien de grave.

Et évidemment aucun risque ne sera pris avec celui qui a déjà inscrit 30 buts toutes compétitions confondues cette saison avant cette échéance capitale sur la scène européenne, alors que Paris reçoit Lille, samedi, pour le compte de la 21e journée de Ligue 1.